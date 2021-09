Drienovského ubránil iba Drienovský, tvrdí exšéf Iskry Peter Chren

„Dany“ podľa neho mal na ligu.

3. sep 2021 o 5:00 Martin Kilian ml.

Rozhovor vznikol vďaka reklamnej spolupráci BlauGranas - SK a MY Nitrianskych novín, v ktorých aktuálnom vydaní bol súčasťou dvojstrany o legendárnom D. Drienovskom.

Za tri a pol roka na čele Iskry toho s partiou srdciarov stihol požehnane – áčko bolo štvrté a tri body od piatej ligy (postúpil do nej dorast), raz hralo semifinále Campri Cupu, do dediny na 65. narodeniny klubu prišla Nitra (vtedy prvá v lige!) a hala dvakrát hostila Jedenástku roka ObFZ Nitra.

Až traja vtedajší lídri Žitavian dnes hrajú tretiu ligu (Švec, Sperka, P. Borčin) a hlavná hviezda kraľuje vo štvrtej. Práve o Danielovi Drienovskom sme hodili reč s PETROM CHRENOM (43), už rok „oslobodenom“ od futbalových starostí.

Neriadená strela

Gól? Málo, daj dva! Azda ani Edmonton na Gretzkom nebol tak závislý ako Žitavany na Drienovskom. Pravačkou, ľavačkou i hlavičkou im svietil na cestu z podzemia šiestej ligy, lebo ako sa za jeho éry trápili, tak raz – po 16 rokoch – boli aj na špici tabuľky.

„Prišiel ako neriadená strela. Nikto nemohol netušiť, že chlapec z Jedľových Kostolian za Žitavany dá 250 gólov a bude najlepším strelcom široko-ďaleko,“ začal Peter Chren.

„Každý, kto dá gól, je hneď obľúbený, ale od Dana sa góly už automaticky očakávali. Visel nad ním Damoklov meč – vždy sa čakalo, že rozhodne zápas. A ak nedá dva góly, tak nech dá aspoň tri... Veľakrát sa mu to nepodarilo a tlak ho zväzoval. V 90 percentách ale platilo, že Drienovského ubránil iba Drienovský,“ povedal o šestnástkovom zabijakovi, s ktorým hral dve a pol sezóny a rovnako dlho mu potom i „šéfoval“.

V "Danym" sa zmýlil

Na Drienovského rast na žitaviansku modlu Peter Chren spočiatku dozeral iba „zvonka“, z deviatich sezón v Rakúsku.

„Dana som považoval za sebca, frajeríka, vnímal som ho zle. Akonáhle som ho však spoznal, zmenil som pohľad,“ netajil bývalý obranca FC ViOnu.

„Najprv bol sústredený iba na góly, góly a góly, ale s príchodom trénera Juraja Pindeša sa zmenila mentalita celého mužstva a on sa stal tímovejším hráčom. Neskôr si s Lukášom Borčinom už akoby chodili do revírov, obaja chceli strieľať góly. No kým Lukáš bol čistokrvný hroťák, Dano bol použiteľnejší pod hrotom, keďže je výborný aj rýchlostne i kondične a má zápal do hry, veď z každého zápasu bol dokopaný. Doslova sa mu nezdalo, keď mal prvýkrát hrať pod hrotom, ale v Klasove sme vďaka tomu vyhrali 2:1,“ prezradil taktické fígle historickej sezóny 2017/18.

Najlepší v histórii Iskry?

Hoci sa Drienovský vždy vedel za žitavianskymi gólmi vymotať aj z húštiny tesného bránenia či tvrdých faulov, po rokoch sa vraj dostavila aj „ponorka“.

„Ako Dano dokázal streliť tridsať gólov za sezónu, tak aj nedať ďalších tridsať šancí – ak sa zle vyspal, tak mu jednoducho nešlo. Istí ľudia ho už boli prejedení. Raz mu ironicky tlieskali, keď nedal jedenástku. O desať sekúnd dal gól z rohu po odrazenej lopte a tí istí ľudia mu tlieskali znova...“ naznačil Peter Chren.

Napriek tomu sú Drienovského gólparády zlatým písmom vklinené do kroniky žitavianskeho futbalu. A ostanú tam navždy.

„Po každej sezóne mal ponuky, aj výborné, ale on bol presvedčený, že patrí práve sem. S Iskrou sa asimiloval a identifikoval. Čo povedal, to platilo, keď povedal, že ostane, tak ostal. Ukázal aj svoj charakter, keď šiel s podmienkami na minimum a dve sezóny hral takmer grátis. Svoj odchod si vystrieľal, už pol roka nás naň pripravoval. Možno mi to bolo aj vyčítané, ale nemalo zmysel držať ho nasilu. Osemdesiate a deväťdesiate roky nepoznám detailne, beztak je Drienovský v mojich očiach najlepším futbalistom v histórii Iskry,“ vyhlásil bývalý šéf klubu, ktorý s „Danym“ spolupracoval aj vo výbore ŠK.

Vždy sa tisla na jazyk otázka, prečo tak skvostný futbalista strieľa góly iba v takmer dvojtisícovej dedine.

„Myslím, že na ViOne mal dostať väčšiu šancu. Mal na ligu. Možno sa narodil v zlej dobe,“ zamyslel sa Peter Chren.

Futbal mu nechýba Má 43 rokov, ale prvú sezónu bez futbalu si pripomína až teraz. Je to už rok, čo sa Peter Chren v dusnom lete 2020 vzdal funkcie predsedu ŠK a zbalil sa i rovnaký srdciar Juraj Pindeš. „Odvtedy som bol na ihrisku iba raz – otestovať sa,“ pousmial sa. „Venujem sa iba rodine a práci a z tohto koloritu sa nechystám vystúpiť. Som maximálne spokojný. Je stres robiť futbal tak, aby fungoval, a to mi rozhodne nechýba. Je to štafetový beh, ale my s Jurom a ďalšími ľuďmi sme ho vybehli. Mám čisté svedomie a som veľmi rád, že Iskra po mne neskončila. Brat môjho starého otca bol prvým predsedom ŠK a ja som nechcel byť posledným. Keď som nastupoval po Paľovi Chrenovi, výmena sa udiala ako rozdelenie Československa – bez výstrelu. Vlani sa to udialo zlým spôsobom, ale som rád, že futbal ide ďalej,“ rozprával Peter Chren, ktorý okrem iného zaloboval aj za 10-tisícovú dotáciu od SFZ na rekonštrukciu tribúny, kde sa dnes už skvejú modré sedačky. Zabŕdli sme aj do starostovských volieb, o rok horúcej udalosti, keďže Žitavany nie a nie nájsť toho dlhoročného a správneho „richtára“. Peter Chren iba pokrútil hlavou... V práci sa predsa obracia – kamióny jeho rodinnej firmy BlauGranas ročne prevezú asi 70-tisíc ton sypkého materiálu a poľnohospodárskych komodít.

