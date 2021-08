Extra prihrávka? To som celý ja!

S Adamom Rockwoodom Nitra v príprave zatiaľ len vyhráva.

28. aug 2021 o 14:28 Martin Kilian

Medzi Bučekom a Holešinským sa v zostave corgoňov udomácňuje zatiaľ jediný korčuliar spoza veľkej mláky v Stavjaňovej zostave (ak nerátame gólmana O’Connora).

Nitrania majú za sebou päť prípravných duelov, v dvoch z nich však Adam Rockwood chýbal pre chorobu.

„Bol to môj tretí zápas a vyhrali sme všetky tri. Myslím si, že mužstvo vyzerá dobre. V každom zápase nám zatiaľ chýbali niektoré opory, dnes „Mezo“, predtým „Hrnec“, „Holeš“ či Bodák. Napriek týmto absenciám vyzeráme dobre, a o to lepšie s nimi. Je fajn mať ich späť. Máme rýchly tím, všetci chalani to s pukom vedia,“ pochvaľuje si 25-ročný Kanaďan svoje nové mužstvo.