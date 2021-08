Župa zaplatila za prenajaté priestory pre úrad už milión. Poslanci povedali dosť

Netradičné aranžmány, príjemné harmónie, osem spevákov, jedenásť skvelých piesní. Hity ako Sound of silence, Somebody to love, Summer in the city, Maluj zase obrázky, či mnohé ďalšie. To všetko je súčasťou nového albumu slovenskej aʼcappella skupiny Close Harmony Friends z Nitry.

TS

2 h