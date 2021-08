Vokálna skupina z Nitry už tento víkend pokrstí svoje nové CD

Netradičné aranžmány, príjemné harmónie, osem spevákov, jedenásť skvelých piesní. Hity ako Sound of silence, Somebody to love, Summer in the city, Maluj zase obrázky, či mnohé ďalšie. To všetko je súčasťou nového albumu slovenskej aʼcappella skupiny Close Harmony Friends z Nitry.

31. aug 2021 o 13:16 TS

Close Harmony Friends pokrstia nový album v nitrianskom hudobnom klube. (Zdroj: CHF)