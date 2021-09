Ščasný: Získali sme nadštandardnú posilu

Futbalisti Nitry prerušili sériu troch prehier. Všetky sa zrodili vonku - dve v tretej lige, jedna v pohári.

1. sep 2021 o 19:41 Martin Kilian

Po víťazstve 2:0 v Partizánskom sme hovorili s trénerom Michalom Ščasným.

Ako ste videli zápas a výkon mužstva?

Rozdelil by som to do dvoch polčasov. V prvom polčase sme súpera do ničoho nepustili, ešte sme mali 2-3 dobré príležitosti, mohli sme viesť 3:0 a bol by kľud. Druhý polčas sme začali úplne ľahkovážne, pokazili sme 3-4 prihrávky a dostali sme sa pod tlak od súpera. Domáci mali nejaké závary, ale nie vyloženú šancu. Potom sa to ustálilo a hrozili sme po brejkoch. Mohli sme lepšie riešiť brejkové situácie, zápas mohol vyzerať inak.

Ďalej sa dozviete aj toto: * ako tréner opísal góly * z čoho bol dnes Ščasný sklamaný * či bolo Partizánske slabší súper ako Imeľ alebo Myjava * či hrala Nitra dnes podľa jeho predstáv * kto je nový hráč a ako sa dostal do Nitry * ako hodnotí jeho prvý zápas * prečo hral prvýkrát Mamadou, ako s ním bol spokojný a koho vytlačil zo zostavy * či je na spadnutie aj ďalší príchod hráča * a iné