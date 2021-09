Do mestských škôl v Nitre nastúpilo vyše osemsto prvákov

Testy nie sú povinné, rúška áno. Výnimkou sú materské školy.

2. sep 2021 o 11:30 Miriam Hojčušová

NITRA. Do štrnástich mestských základných škôl dnes nastúpilo 812 prvákov. Celkový počet žiakov je 6 723. V 26 materských školách je 2 541 detí.

Na otvorení školského roka na ZŠ Tulipánová bol primátor Marek Hattas. „Za posledných päť rokov zaznamenali na tejto škole nárast počtu žiakov z 398 na 505 a zlepšenie čitateľskej gramotnosti,“ povedal Roman Oravec z radnice.

Primátor hovoril s riaditeľkou Máriou Sailerovou aj o budúcnosti futbalovej akadémie či dobudovaní nového pavilónu „v kontexte budúceho územného rozvoja v časti Párovské Lúky".

Testy na koronavírus nie sú pri nástupe do školy povinné, rodičia museli predložiť prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Dobrovoľné kloktacie testy na mestských školách nerobia, potvrdila nám to vedúca odboru školstva na radnici Mária Orságová.

"Riaditelia o ne nemali záujem, bola by to ďalšia záťaž pre školy, navyše, takéto testovanie je dobrovoľné," povedal učiteľ z Klokočiny.

Rodičia môžu využiť samotesty, ak v auguste včas reagovali na výzvu školy. No záujem bol veľmi vysoký, niektorí sa k nim ešte nedostali.

„My sme vyčlenili prvé dva milióny testov, z ktorých sme už prvý balík distribuovali. Viacej sme nevedeli distribuovať z dôvodu kapacity okresných úradov," povedal pre TASR minister školstva.

Ministerstvo informovalo, že v materských školách je povinné ranné meranie teploty, vo zvyšných školách o tom rozhodne riaditeľ. Výučba bude umožnená len žiakom, ktorí budú mať teplotu menej ako 37,5 °C.

V školách je povinné nosenie rúšok. Výnimku majú deti do šesť rokov, žiaci so závažnými poruchami autistického spektra, žiaci so sluchovým postihnutím alebo so stredným a ťažkým mentálnym postihnutím.

Rezort avizoval, že nechce plošne zatvárať školy, plánuje postupovať individuálne. Pokiaľ sa v triede objaví žiak s pozitívnym PCR testom, do karantény idú všetky blízke kontakty dieťaťa za posledné dva dni, to znamená celá trieda. Pokým sa neukončí povinná karanténa, prejde na dištančnú výučbu.

Výnimku z povinnej karantény majú zaočkované deti a tie, ktoré v posledných 180 dňoch prekonali covid-19. O tom, ako sa budú učiť, či dištančne alebo prezenčne, rozhodne samotná škola.

„Ak je pozitívny rodič žiaka, v karanténe ostáva len tento žiak, jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní," informuje ministerstvo.

Rodičia môžu v tomto školskom roku ospravedlniť žiaka maximálne na päť po sebe idúcich vyučovacích dní. Nárok na ošetrovanie člena rodiny im vtedy nevzniká.