Spojenie troch podujatí prinesie do Nitry bábky, verklíky, bubnovú šou aj známe kapely

Od štvrtka do nedele čaká Nitru pestrý program, ktorý ponúkne CAMPANA Fest, Gašpariáda a Nitránska verklikáreň.

6. sep 2021 o 8:46 TS

NITRA. Víkend prinesie do Nitry bohatý program troch podujatí, ktoré budú od štvrtka až do nedele na verejných priestranstvách. Od 7. do 10. septembra sa uskutoční CAMPANA Fest 2021, Gašpariáda aj Nitránska verklikáreň.

Množstvo koncertov a bubnov

Organizátorom CAMPANA Festu je Campana Batucada. Zoskupenie si na svoje trináste narodeniny pozvalo aj svojich priateľov. Ťahákmi budú určite koncerty skupín Chiki Liki Tu-A a Vidieka. V hlavnom programe sa ďalej predstavia Vec & Škrupo, Peter Adamov a Bonbon Band a Dominika Titková & Friends, a samozrejme, Campana Batucada.

Okrem toho je pripravený bohatý sprievodný program, v ktorom nebude chýbať alegorický sprievod, bubnový workshop s Campana Batucada, Abadá Capoeira Slovensko, Bailadora Dance Group, Salsa Rueda Group, Big Names, Mirror Family, Slide, Acelora Grand Prix či Trial show majstra sveta Jána Kočiša.

V detskom programe CAMPANA Festu si diváci budú môcť pozrieť vystúpenia Huga Sníčka a Dúhalky, Cirkusovú show Stana Mečiara či divadelné predstavenie Divadelného štúdia KBB z Považskej Bystrice Kýchosmrk – kamarát do dažďa. Všetky vystúpenia sa uskutočnia na Svätoplukovom námestí v sobotu a v nedeľu 10. a 11. septembra. Program CAMPANA Festu 2021 moderuje Roman Juraško.

Gašpariáda a Nitránska verklikáreň

Od štvrtka do soboty sa uskutoční aj Gašpariáda a Nitránska verklikáreň, ktoré spájajú to, čo k sebe odpradávna patrilo: bábky a verklíky. Podujatia navracajú na verejné priestranstvá vystúpenia kočovných bábkarov a potulných verklikárov, ktorí k týmto priestranstvám neodmysliteľne patrili od 18. storočia až do polovice 20. storočia a ktorí z nich boli v druhej polovici minulého storočia vykázaní.

Aj bábkarom, aj verklikárom bolo znemožnené vykonávať živnosť a tak sa táto tradícia zo slovenských miest a dedín vytratila. Ľudové divadlo a mestský folklór, ktorý verklikári predstavovali, postupne nahradili iné formy ľudovej zábavy.

V krajinách, kde tieto živnosti či remeslá neboli vytesnené na okraj spoločnosti a kde ich nositelia neboli perzekvovaní, prežívajú do dnešných dní, tešia sa veľkej popularite a sú súčasťou ako rôznych podujatí, tak súčasťou koloritu každodenného života.

Predstavia sa umelci z rôznych krajín

Gašpariáda a Nitránska verklikáreň sú podujatia svojim obsahom a formou najbližšie deťom, ale s nimi zároveň vnímajú kontext týchto vystúpení aj dospelí diváci.

Počas dvoch dní sa predstaví divákom päť súborov tradičného bábkového divadla z troch krajín: Divadlo Karromato z Českej republiky, Pályi János z Maďarska a domáce Divadlo Žihadlo, Teatro Carnevalo a Tyjátr. Predstavenia sa uskutočnia v piatok 10. septembra v mestskom parku pri Biskupskom hostinci a v sobotu popoludní na Svätoplukovom námestí.

Bohatý víkendový program však začne už vo štvrtok koncertom verklikárov v nitrianskej Synagóge. Vystúpenia verklikárov budú pokračovať v piatok dopoludnia a popoludní na Kupeckej ulici, ktorá sa pri tejto príležitosti po roku opäť zmení na Verklikársku uličku.

V poradí 8. Nitránskej verklikárne sa zúčastnia slovinskí flašinetári Jelka Štuler a Janez Markelj, českí flašinetári Pavla Burdková, Iveta Kameníková, Milan Kameník, Petr Nekuža a Zdeněk Polášek, Ula Kłosiewicz, Włodek Niewitecki a Tomek Sylwestrzak z Poľska a domáci verklikár Ivan Gontko.

Gašpariádu aj Nitránsku verklikáreň podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Mesto Nitra. Vstup na všetky podujatia je bezplatný. Bližšie informácie o programe nájdete na sociálnych sieťach.