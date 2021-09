Pod štátnou cestou v Nitre prasklo potrubie, voda vytekala niekoľko dní

Pán Igor musel vodu z pivnice čerpať každé dve hodiny, aj v noci. Vodári avizujú opravu na budúci týždeň. Doprava na frekventovanej ceste by nemala byť obmedzená.

4. sep 2021 o 19:45 Miriam Hojčušová

NITRA. „V noci som vstával každé dve hodiny, aby som odčerpal z pivnice vodu. Máme tam nový kotol, ktorý by mohla poškodiť,“ hovorí Igor Gulači z Nitry.

Pod jeho dom tiekla niekoľko dní voda z prasknutého potrubia, ktoré vedie pod cestou na frekventovanej Novozámockej ulici. Pán Igor telefonoval na políciu, radnicu, ministerstvo aj úrad vlády. Bol bezmocný.

„Podmývalo nám dom, chcel som, aby to vodári hneď zastavili. No bolo mi povedané, že by zostalo 11-tisíc obyvateľov z Krškán, Ivanky pri Nitre a Branču bez vody. Tak nás obetovali, no požičali nám čerpadlo,“ konštatoval v piatok pán Igor.

Okolo obeda mal v pivnici už menej vody, lebo potrubie vo štvrtok popoludní odstavili. Dodávku vody pre odberateľov medzitým presmerovali, niektorí obyvatelia ale mali problémy, dôvodom bol nízky tlak.

Opravu potrubia plánujú na budúci týždeň. Riaditeľka nitrianskeho vodárenského závodu Margita Kršáková hovorí, že bude náročná, dopravu na ceste by však nemala obmedziť.

Pripravené sú cisterny

„Na prívodnom vodovodnom potrubí DN 400 na Novozámockej ulici vznikla porucha 31. augusta,“ upresnila Kršáková.

Pátrači identifikovali miesto pod štátnou cestou I/64. Keďže je týmto potrubím zásobované veľké územie, vodu museli presmerovať cez iné potrubia.

„Je to technicky veľmi náročné, 3. septembra sme urobili posledné úkony, aby bola dodávka vody zabezpečená,“ dodala v piatok riaditeľka.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť zároveň zabezpečila náhradné zásobovanie cisternami pre ľudí, ktorí sú pripojení na poškodené potrubie. O ich poskytnutie môžu požiadať na 24-hodinovej službe dispečingu Nitra.