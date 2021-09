Musíme zapracovať na koncentrácii, vraví Ščasný o priveľkej pasivite

Prečo sa Nitre ťažko zháňajú posily?

5. sep 2021 o 12:50 Martin Kilian ml.

Osem striel i šance za prvých 30 minút, dva penaltové góly, ale potom druhopolčasová nuda, aká sa sobotnej Nitre proti sympatickým Častkovciam (2:1) mohla i vypomstiť.

Viac tréner MICHAL ŠČASNÝ v pozápasovom rozhovore.

Ako hodnotíte druhú výhru v rade?

Samozrejme, sú to pre nás dôležité tri body. Pred zápasom sme mali nieže obavy, ale videli sme tri-štyri zápasy súpera a bolo to jedno z najlepších mužstiev, aké som v tretej lige videl, veľmi futbalové, čo potvrdilo aj tu. Prvý polčas sme začali veľmi dobre, aj v dobrom tempe, mohli sme dať nejaké góly. Zas to, čo minulý týždeň – mohli sme poistiť zápas už v prvom polčase. Potom sme svojou chybou súpera dostali do zápasu a strachovali sa do konca. Aj keď musím povedať, že chalani to dobre uhrali.

V druhom polčase tam ale smerom dopredu bola priveľká pasivita.