Smajlík na Facebooku a vyhadzov z Nitry. Kam sa podel rekordér Šimončič?

Ako mu kedysi spadol prestup do Slovana?

8. sep 2021 o 18:10 Martin Kilian ml.

Československú a slovenskú ligu za Nitru hralo vyše 430 futbalistov a on najčastejšie – úctyhodných 221-krát.

MILOŠ ŠIMONČIČ (34) k rekordom pribalil aj prvý gól FC na novom štadióne, a tak by mu vo VIP-ke malo patriť čestné sedadlo, aj keď oň nestojí. V dokonalom svete ale nežijeme, a tak MY Nitrianske noviny rýchlo našli témy do smutno-krásneho rozhovoru s osobnosťou futbalu v najstaršom meste.

AJ TOTO SA DOZVIETE Ako (a za akých okolností) sa udial Šimončičov bizarný vyhadzov z FC

Prečo situáciu v Nitre nazval "zlou ako nikdy"

Aké zahraničné ponuky odmietol a prečo a ako mu spadol prestup do Slovana

Ktorý historický zápas Nitry podľa Šimončiča nemal chybu

Čo zažil v rakúskom Ritzingu

Prečo ho predvlani štyrikrát za týždeň viezla sanitka

Prečo si z desiatich ponúk vybral Klasov a aké iné možnosti mal

Akých jedenásť mien Šimončič vybral medzi najlepšieho spoluhráča, protihráča a trénera

Ako znie legendárna príhoda o tom, ako sa Charizopulos bál na hoteli v Bardejove

Zimomriavky na rozcvičke

Kabínu áčka si prvýkrát roztvoril ako maturant na párovskom gymnáziu, debutoval 11-minútovkou v Trenčíne (1:1) a v Nitre následne zažil až 151 spoluhráčov!

„Je to už dávno... Ligu hral ešte Púchov. V šatni boli Bubenko a spol., žiadne privítanie to nebolo, s nami zopár mladými sa nikto špeciálne nebavil, v tímoch predsa boli prevažne starší hráči. Dnes je to naopak,“ pousmial sa Miloš Šimončič.

Ligovými štartmi za Nitru (221) napokon predbehol aj legendy ako Palúch (183), Dekýš (195), Borko (199) a Jež st. (204), ale vždy ostal normálnym chlapíkom z uličky pod hradom, ktorý azda aj na úrade vytiahne „nitránčinu“.

Makal v strede poľa, keď trogári finišovali tretí s trénerom Hapalom (2008), hrali Európsku ligu s Galádom (2010), po siedmich kolách viedli ligu v nováčikovskej eufórii (2017) aj otvárali nový štadión (2018). Pre „Kuka“ je hlavolamom vybrať najlepšiu z dvanástich sezón v áčku.