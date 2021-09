Ondrejkovi vinšovali legendy, v exhibícii prestrelka i symbolika

Kompliment od hostí

Družobné vzťahy so značkou ViOn zaviali pri Žitavu aj starých pánov z Ladiec, dediny so známou cementárňou, za ktorých si vzal slovo Ferdinand Gách: „Dlhodobo máme dobré vzťahy s ViOnom. My sme tu prvýkrát, oni u nás už boli trikrát. Dúfam, že naše stretávanie sa bude naďalej udržiavať. Doma sme dostali 0:6, takže víťazstvom 4:2 sme im to teraz vrátili. Vilo Ondrejka je neoddeliteľnou súčasťou Zlatých Moraviec a ViOnu, dali sme mu aj malý darček.“