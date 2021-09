Tím (kla)snov si pýta súpera! (+FOTO)

Jeho excelencia Klasov - 9:2 v šlágri a skóre 30:8 po piatich kolách.

7. sep 2021 o 6:00 Martin Kilian ml.

„A zajtra v Nitrianskych v úvodníku bude, že Klasov valcuje!“ húdli si skalní po kefe 9:2, až potom zočili naše firemné auto a zasmiali sa, ako sa trafili... Ledva sme zaparkovali, veď divákov na šláger 6. ligy prišlo toľko, čo do Jarku dávno nie, pamätníci uznali, že tak silných protivníkov naposledy mával v 5. lige, a to už je aspoň 13 rokov vzad! Rešpekt ide aj snaživému „Íregu“, dohrával s ôsmimi odchovancami a 35 minút aj o desiatich.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ťuk-tuk-tuk, do stredu, krídla či na hrot to od Klasova svišťalo na jeden dotyk, po 5. kole je stopercentný so skóre 30:8! Včera dominoval aj bez strelca Baka a ďalších piatich zranených.

„Ťažký zápas, nebolo to jednoduché, domáci v prvom polčase hrýzli. Máme dobre našliapnuté, no sezóna len začala, snáď sa dohrá celá. Sme spolu už vyše tri roky, preto hráme tak dobre“ vedel štvorgólový Jaroslav Horčičák, nezastaviteľní boli tiež tvorca Samuel Mikle či šprintér Zoltán Gyepes, rozum dávali exligisti Miloš Šimončič a Marek Kostoláni, top akcie bezchybnými výkopmi začínal Štefan Senecký, bývala jednotka reprezentácie Slovenska.

Tím (kla)snov si teda pýta súpera, s nabitými rivalmi z Nitrianskych Hrnčiaroviec (24. 10.) a Veľkého Cetína (14. 11.) sa stretne až koncom jesene.