Zdravotné sestry stíhané za usmrtenie trojročného pacienta stále mlčia

Polícia na súd priviedla mladú ženu, ktorá ležala na izbe so Sebinkom. Vypovedala aj sestra z ambulancie.

7. sep 2021 o 17:05 Miriam Hojčušová

NITRA. „Pevne verím, že do piateho výročia úmrtia nášho synčeka Sebinka padne rozsudok,“ povedala po pondelkovom pojednávaní mama Dominika.

Chlapček zomrel po niekoľkohodinovom pobyte v nitrianskej nemocnici. Mal tri roky.

Z prečinu usmrtenia sú obžalované lekárky Silvia L. a Silvia M. aj dve zdravotné sestry Marianna H. a Ingrid S. Tie opäť na pojednávanie neprišli, neboli ani na otvorení procesu, keď sa čítala obžaloba.

Sudca preto v pondelok prečítal zápisnice z ich výpovedí pred vyšetrovateľom. Boli stručné – ani jedna po vznesení obvinenia nevypovedala.

Využili svoje právo

„Je to ich procesné právo, neprislúcha mi hodnotiť to. Pre osvetlenie prípadu by ich výpoveď bola kľúčová a žiaduca, ale nie je možné ju vynucovať,“ poznamenal po pojednávaná Anton Staněk, právny zástupca Sebinkovcov.

Rodina toto priezvisko prijala po úmrtí syna.

Sebastiána prijali do nitrianskej nemocnice 30. januára 2017 s podozrením na cukrovku. Umiestnili ho na detskú JIS, kde mal byť nepretržite monitorovaný.