Veľká cena Nitry vo fitnese

V nedeľu 5. septembra sa v hale SPU konala prvá detská súťaž vo fitnese v tejto jesennej sezóne.

8. sep 2021 o 22:13 Martin Kilian

Nitriansky GymGol klub reprezentovalo 11 dievčat, ktoré vedú tréneri Lívia Maťušová, Eleonóra Červeňová a Miloš Krško. „Aj keď tréningy a samotná príprava sú poznačené covid opatreniami, s výsledkami sme spokojní,“ vyjadrila sa L. Maťušová.

Článok pokračuje pod video reklamou

Výsledky GymGol klubu - do 7 rokov: 3. Emka Poljačeková, do 8 rokov: 4. Lana Michaela Švelanová, 5. Laura Baková, do 10 rokov: 5. Nelka Poljačeková, do 11 rokov: 6. Petra Kováčiková, do 12 rokov: 1. Emma Červeňová, 4. Izabela Lou Vega, do 13 rokov: 5. Dana Kováčiková, 9. Sarah Baková, do 15 rokov: 1. Pavlína Bajerlová, 2. Nicol Ležáková.

V kategórii do 13 rokov sa predstavila Laura Marenčáková z klubu IvetFit Nitra a obsadila prvé miesto.