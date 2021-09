Beh nočnou Šaľou bol rekordný (+FOTO)

Po ročnej pauze sa opäť stretli milovníci behu, povzbudzovali ich stovky obyvateľov okresného mesta.

12. sep 2021 o 13:26 Martin Kilian

Presne 497 bežcov sa vydalo na trať atraktívneho behu vysvietenou Šaľou v sobotu večer o 20. hodine. Odštartoval ich výstrel z ruky primátora Jozefa Belického.

Podujatie, ktoré si získava stále väčšiu priazeň (počet účastníkov bol rekordný), organizuje občianske združenie Rada Šport na čele s Tomášom Mészárosom. Ceny najlepším odovzdávali zástupcovia primátora Danica Lehocká a Róbert Tölgyesi.

Domáci favorit Matúš Kompas sa tešil z tretieho triumfu. „Na domáce preteky som sa veľmi tešil po ročnej pauze ovplyvnenej koronou. Som veľmi rád, že sa opäť konal beh. Víťazstvo sa nerodilo ľahko, veľmi som sa vytrápil, pretože kolega Janči Dömény veľmi dobre bežal, takmer celú trasu bok po boku so mnou. Hnal ma na dno mojich síl, a preto som si zabehol aj osobný najlepší čas na tejto trati. Organizátori to zvládli na výbornú, obyvatelia Šale nás povzbudzovali a vytvárali neskutočnú atmosféru. Ďakujem všetkým za podporu,“ povedal pre MY noviny šaliansky „rýchlik“.

Zdenka Hezká z Tešedíkova je nezmar. Dopoludnia vyhrala v Kolárove a večer aj v Šali, pričom oproti roku 2019 sa zlepšila o 5 minút! A to ani nepatrila do hlavnej kategórie žien, ale už medzi veteránky. „Ďakujem všetkým, čo má povzbudzovali a prišli sem. Ďakujem aj vynikajúcemu trénerovi Robertovi Mittermayerovi za základy, ako správne behať. Najväčšou výhrou sú pre mňa moje deti, ktoré vždy stoja pri mne. Iba tak môžem napredovať a byť šťastná,“ nechala sa počuť nezastaviteľná Zdenka.

Všetko zhrnul do troch viet Adam Kĺbik, bronzový medzi mužmi do 39 rokov. „Neskutočná atmosféra hneď od začiatku. Šaľa opäť nesklamala. Odporúčam zažiť každému!“

Z výsledkov vyberáme

Muži 16-39 r.: 1. Matúš Kompas (ŠK ŠOG Nitra) 24:09, 2. Ján Dömény (coachjanciteam) 24:16, 3. Adam Kĺbik (BK Duslo) 25:28.

Muži 40-49 rokov: 1. Ľuboš Bogdányi (Galantská elita) 25:25, 2. Peter Hanušniak (Diakovce) 27:20, 3. Tomáš Sándor (Running Team Boldog) 27:24.

Muži 50-59 r.: 1. Anton Kĺbik (BK Duslo) 29:09, 2. Milan Valko (AC Nové Zámky) 32:16, 3. Miroslav Kontár (AK Bojničky) 32:40.

Muži od 60 r.: 1. Konstantin Piskov (AC Krumovo) 30:04.

Ženy 16-34 r.: 1. Katarína Kasová (teamcoachjanci) 30:22, 2. Mária Kováčová (Beh Senec) 30:26, 3. Zuzana Šályová 33:29.

Ženy 35-44 r.: 1. Zdenka Hezká (AO Šaľa) 28:48, 2. Michaela Stachová (RedFox Runners) 31:41, 3. Lenka Hudeková (Rohlik GA) 33:52.

Ženy 45-54 r.: 1. Dana Janečková (AC Nové Zámky) 30:08, 2. Emília Véghová (Želiezovce) 32:36, 3. Martina Verčíková (Bratislava) 34:46.

Ženy od 55 r.: 1. Marijana Bozakova (AC Krumovo) 35:59.

Chlapci do 15 r.: 1. Marek Fraňo 33:50, 2. Daniel Michal Boháč 33:51, 3. Patrik Pogran 34:03.

Dievčatá do 15 r.: 1. Nela Meszárová 37:07, 2. Sofia Szabóová 41:35, 3. Sabina Kapošová (BK Sereď) 42:21.