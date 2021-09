Ščasnému bolo „na grc“. Prečo rýchlo vylúčili Clebera?

Jeden z náčelníkov Nitry mal na tribúne nečakanú spoločnosť.

12. sep 2021 o 14:18 Martin Kilian ml.

Pár pozitívnych futbalových zábleskov z Nitranov ponúkol Luis Pedro, ale v konečnom zúčtovaní to bolo pramálo. (Zdroj: AFC)

Osemdesiatšesť minút v oslabení, to by zamávalo aj Realom Madrid. Červená karta najlepšiemu hráčovi už v 5. minúte ranila taktiku Nitry, a tak bez odporu skĺzla do slabého výkonu a prehry 0:3 v Novom Meste nad Váhom.

AJ TOTO SA DOZVIETE Za čo rýchlo vylúčili Clebera, čo na to Ščasný a aký trest môže schytať Cleber

Z čoho bolo Ščasnému "na grc" a koľko chce posíl

Čo je nové o zmluvách pre mladíkov a na ktorom z nich vidno progres

Kto nečakaný sedel vedľa jedného z náčelníkov FC

Ktorý jediný Nitran ohrozil bránu a kto bol kapitánom, keď na ihrisku neboli Franko ani Cleber

Ščasný mal jasno

Čo vlastne Cleber spravil?