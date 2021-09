Na ViOne už nie je ticho! Nekonečný zápas ratovali manévre s formáciou

S Ružomberkom (2:2) najprv bieda, potom šou a takmer aj dokonalá otočka.

12. sep 2021 o 14:40 Martin Kilian ml.

„Moraveckí chlapci, tí to vedia hrať! A Tekovská župa musí to vyhrať!“ spievali chlapčiská za bránou do rytmu bubnu a všetkého, čo ku fandeniu patrí. V minulej dekáde sa hlavná tribúna občas nadýchla do zborového „ViOn!“, inak bývala aréna mĺkva. Počin asi 20-člennej skupiny je o to väčší, že sa sformovala cez nemastný štart do ligy. Povzbudzovala už na druhom domácom zápase.

A čože sa to dialo na ihrisku? Azda hodinu to bola óda na priamočiarejší Ružomberok – k najlepšiemu Regálimu sa odrazila lopta (0:1), potom ju ťukol Takáčovi (0:2) a nudne hrajúcich domácich, ktorí kopali prvý roh až v 61. minúte, odrazu zmrazilo.

Ale žiadna biela vlajka za stavu 0:2, naopak, verva a nasadenie hodné pochvaly pre Požitavanov!

Keď im to v piatok vo formáciách 4-2-3-1 a 4-4-2 nešlo, tréner Ľuboš Benkovský ohňom pokrstil systém na troch obrancov, ktorý bavil aj Matúša Čonku – pasom našiel Mondeka (1:2), sám dobre stál, keď hostia vzadu chybovali (2:2) a medzitým za päť sekúnd nasadil jasle Luteránovi i Fabišovi.

„Systém na troch obrancov nehráme stále, ale myslím si, že nám celkom svedčí. Súper s tým mal problémy, hlavne po stranách sme ho prečíslovali a mali viac hráčov vpredu, čo nám v prvom polčase chýbalo. Vďaka tomu prišli šance,“ pridal ľavý bek Čonka po svojom prvom zápase s bilanciou 1+1 od dorastu.

„Trojobrancovým rozostavením sme si otvorili iné priestory, v ktorých sme začali byť dominantnejší, tým pádom sme nabrali ďalšiu sebadôveru do ďalšieho vývoja zápasu. Tím pochopil, že má silu, vie hrať rýchly a efektívny futbal, vytvoriť si šance a byť silný v pokutovom území súpera. Bavíme sa o tom, že je to kľúčový moment do ďalšieho vývoja sezóny,“ komentoval Benkovský.

Stošesť minút, tak dlho sa na ViOne už dlho nehralo! Všetko natiahol VAR či zranenia Kiru a Chobota, a tak k prvému polčasu Kráľovič pridal dve minúty, ale hralo sa ich šesť, k druhému deväť, ale hralo sa desať!

Preto v čase, kedy sa fanúšikovia už doma nazúvajú do papúč, Alexandros Kyziridis ešte ťahal jednu akciou za druhou a vymýšľal víťazný gól. Ak spadol, doudieraný vstal a ladnými kľučkami útočil zas. Zlatým Moravciam by ohromne prospelo, ak by pracovitý Grék v sebe prebúdzal toľkú vášeň pravidelnejšie.

„Kyzi je špecifický. On ten adrenalín v sebe má. Chce byť iný. Chce hrať situácie jedného na jedného, je v nich veľmi dobrý. Niekedy v nich to posledné rozhodnutie nespraví ideálne. Každopádne je na ňom vidieť chtíč rozhodovať zápasy, pripraviť pre mužstvo lepšie situácie v rámci prečíslenia, finálnych prihrávok, zakončenia a tak ďalej. Je to mladý hráč, niektoré veci má vynikajúce, niektoré môže zlepšiť a môže byť diametrálne iný hráč,“ povedal kouč Benkovský, ktorý napriek piatkovému skvelému finišu musí premýšľať, ako vionistov vykopať z posledných miest ligy.