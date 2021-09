Ako finále Ligy majstrov, na ihrisku necháme život, burcuje tréner Paty na Trnavu

Lukáša Heráka chcela aj Sparta Praha.

13. sep 2021 o 18:00 Martin Kilian ml.

Článok vznikol vďaka partnerskej spolupráci FC Pata a MY Nitrianskych novín. Nájdete ho aj v 16-stranovom magazíne "Zápas storočia" v deň pohárového duelu s Trnavou.

Obíďte Slovensko dookola a nájdite v krajských súťažiach mladšieho trénera! LUKÁŠ HERÁK (29) začal skôr než Nagelsmann, dorastencov viedol už v dvadsiatich (vyhral s nimi trikrát po sebe halový turnaj MO Galanta a postúpil zo šiestej do štvrtej) a áčko svojej Paty schytil už v 25 rokoch.

Článok pokračuje pod video reklamou

Keď na popritom na ihrisku kopne do vrtule, za zábradlím sa všetci divia, čo chlapík s Messiho mierami robí v štvrtej lige. Nuž, to je „diagnóza Pata“ – iba myknú plecami tí, ktorí poznajú bývalého hráča akadémie Sparty v Trenčíne, béčka Trnavy, Bohemiansu Praha či Serede.

Lukáš Herák kedysi bol s áčkom Spartaka dvakrát na sústredení, teraz sa proti „červeno-čírnym“ postaví ako tréner.

AJ TOTO SA DOZVIETE Prečo Herák nehral za áčko Trnavy, hoci aj tréner bol za

S ktorými známymi reprezentantmi ostal v kontakte

Ako mu padol prestup do Sparty

Akú taktiku zvolí Pata a akú zostavu Spartaka si želá

Ktorý Patan na seba môže zajtra upozorniť

Čo je futbalová výhoda Paty

Aké podmienky majú hráči v Pate a prečo sa im nechce odísť

Kto jediný z celej dediny podľa Heráka nie je zbláznený do futbalu

Na dvesto percent

Boli časy, keď Pata mala trable, nehrala futbal či bola v poslednej lige, ale odkedy 13. decembra 2013 klub vzala partia okolo menovcov Herákovcov, ide už len hore. Staré báje hovoria, že v dedine je tritisícdvesto „Trnavákov“ a jeden slovanista (bývalý hospodár), a tak je sviatok asi slabé slovo, ak neznalcom vysvetľujete, prečo v FC stoja vlasy dupkom z utorkového 3. kola Slovnaft Cupu proti Spartaku.

„Pre nás je to obrovská výzva a zadosťučinenie za nekonečné hodiny, ktoré venujeme futbalu v Pate. Aj keď sme hrali poslednú súťaž, vždy sme snívali, že sem raz príde Trnava. V pohári sme mali nešťastie v žrebe – prišli Zvolen, Petržalka a Michalovce, čo sú dobrí súperi, ale Spartak to nie je. Keď vlani mala prísť Dunajská Streda, zápas zrušila pandémia. Pomaly ani nejde uveriť, že teraz to vyšlo. Spartak je klub s obrovskou históriou a fantastickými fanúšikmi, najlepšími na Slovensku,“ burcuje Lukáš Herák.

Ristovski, Bamidele, Cabral, Savvidis, Procházka či Vlasko, rozdiel v kvalite je neúmerný, Trnava má káder s 8,15-miliónovou cenovkou, ešte na jar mala najlepšiu formu na Slovensku. Teraz ju aspoň v momentoch chcú vytrápiť chlapci, čo si na ihrisko odskočia z roboty.