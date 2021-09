Futbal v Pate sme dávali dokopy z nuly, spomína hrajúci prezident

Marcel Súkenník nikdy neprestúpil. Všetko je možné, hecuje srdciar na Trnavu.

12. sep 2021 o 15:46 (KIJ)

Článok vznikol vďaka partnerskej spolupráci FC Pata a MY Nitrianskych novín. Nájdete ho aj v 16-stranovom magazíne "Zápas storočia" v deň pohárového duelu s Trnavou.

Do áčka ho vytiahli už v sedemnástich, debutoval v štvrtej lige a Patu ani za svet nechcel opustiť. Kto mu zráta hodiny na ihrisku, zaslúži si diplom, tak ľahké by to ale nebolo. MARCEL SÚKENNÍK (35) nebanuje, že celú kariéru pozná iba jeden dres, s o to väčšou hrdosťou si ho oblečie na pohárový šláger proti Trnave.

Článok pokračuje pod video reklamou

Všetko je možné

„Je to prestížna odmena za všetky roky, ktoré sme v Pate venovali futbalu. U nás a v okolí to Spartakom doslova žije. Toto by mal byť dedinský sviatok, nie dni obce. Možno príde až dvetisíc ľudí. Trnava má o deň viac na regeneráciu, ale naši chalani sa bez problémov pripravia,“ rozprával hrajúci prezident klubu snívajúc o peknom výsledku.

„Vieme, že máme iba mizivú šancu uspieť, ale všetko je možné! Každý z nás sa vyhecuje. Chceme odohrať dobrý zápas, nie aby v 8. minúte bolo 4:0 pre Trnavu. Trebárs proti Michalovciam sme v pohári prehrali polčas iba 0:1,“ upozornil Marcel Súkenník.

Bude Herák v kotli?

Stredopoliar by sa vraj ostrihal, ak by Pata vyradila „andelov“, ale nie dohola. „To by sa so mnou žena nerozprávala,“ pousmial sa.

Kabína štvrtoligistu žije aj inými podpichovačkami, aby aj nie, keď manažér Ladislav Herák patrí k tvrdému jadru „Trnavákov“...

„Pýtali sme sa ho, čo vlastne bude mať oblečené a či bude v kotli alebo s nami,“ rehotal sa Marcel Súkenník.

Ako vzdialený je Škrtel?

V sobotu v Michalovciach sa to ešte nestalo, a tak sa veľká sláva posúva ďalej. Martin Škrtel, 104-násobný reprezentant a exkapitán Slovenska, stále nezažil debut za Trnavu, ale pomyselné hodiny tikajú čoraz zúrivejšie. V kuloároch sa šepká, že premiéru si možno odbije v utorok v Pate!

„Pevne dúfam, že sa to stane. Bol by som zvedavý, ako by sa so Škrtelom popasovali naši hráči. Je to svetový a uznávaný futbalista. Zaujíma, či je medzi ním a našimi chlapcami, ktorí hrajú štvrtú ligu a chodia do roboty, taký obrovský rozdiel,“ zauvažoval si nahlas o populárnom stopérovi.

Z nuly do popredia štvrtej ligy

Pata, to je dnes rešpektovaná futbalová značka so silným kádrom a vernými fanúšikmi, čo nemá problém v nedeľu šupnúť päť gólov, ale nie tak dávno futbal v trojtisícovej obci kľačal na kolenách.

„Hráči neboli, futbal sa nehral, dávali sme to dokopy od ničoho, z nuly. Dostali sme sa do štvrtej ligy, sme v popredí, čo je celkom dobrá vizitka,“ teší Marcela Súkenníka, ktorého klub si zakladá na stabilite, nie na hazardérskych kúskoch.

„Zrazu vystúpi dedina so sponzorom, čo niekde potrebuje dať peniaze, tak ich buchne do klubu, tlačí, tlačí a tlačí, dva-tri roky to ťahá, potom zistí, že už nie je treba toľko tlačiť a dedina sa rozsype. Toto nikdy nebol náš štýl. Chceli sme robiť futbal hlavne s našimi hráčmi, len, ako dobre viete, s hráčmi je dnes problém a s mládežou priam obrovský. Vedľa seba máme Šoporňu, obe dediny sú veľké, aj tak máme problém spolu zložiť dobrých futbalistov,“ vypichol problém doby.

Nebaví ich doprosovať sa

Kým sme sa rozprávali, na ihrisku práve zurčala dôkladná starostlivosť o ihrisko. „Ihrisko nebolo v dobrom stave. Chceli sme, aby nám s ním pomohla obec, žiaľ, príliš sa jej nechcelo. Tak si to robíme sami. Nech sa za trávnik nemusíme hanbiť ako Slovan,“ vtipkoval Marcel Súkenník, ale smiech ho prejde, ak je reč o patanských futbalových starostiach.

„Najprv sme chceli dobudovať a zveľadiť areál. Konečne sa nám podarilo nejakým spôsobom, aj cez fondy, sem dotiahnuť tribúnu. Svojpomocne sme tu porobili striedačky. Spravila sa závlaha. Je za nami dosť roboty. Trochu ma mrzí postoj obce – za všetko sa musíme doprosovať, dohadovať, stále voľačo riešiť... Pritom je to stále len obecný majetok, nik si ho domov nezoberie, keď skončíme, príde po nás niekto iný a zostane to tu,“ zamyslel sa zať jedného z najväčších sponzorov FC Pata Mariána Valentu.

„Svokor je zarytý futbalový fanúšik. Nech by tu hocikto robil futbal, on by stále chcel, aby to fungovalo,“ povedal Marcel Súkenník a zapózoval nám pri nových striedačkách, ktoré z veľkej časti spískal práve Valenta.