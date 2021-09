MHD v Nitre extrémne mešká, ľudia nestíhajú školu ani prácu

Problémy sú na viacerých úsekoch. Dopravca potvrdil, že od začiatku mesiaca je situácia naozaj extrémna.

13. sep 2021 o 17:16 Miriam Hojčušová

NITRA. „Je úplne nenormálne odísť z domu o siedmej ráno na spoj zo Zobora a nedostať sa do práce v centre Nitry, v ktorej musím byť do ôsmej. Nie sme predsa v New Yorku,“ hovorí Tibor, ktorý upozornil na veľké meškanie MHD.

Zo Zobora do centra cestoval minulý týždeň opakovane okolo štyridsať minút, inokedy to trvá pätnásť.

„So začiatkom školského roka sa dopravná situácia v meste výrazne zhoršila. Do istej miery ide o pravidelne sa opakujúci jav. Od začiatku tohto mesiaca však skutočne zaznamenávame extrémnu situáciu,“ hovorí Vladimír Šimko z Arrivy Nitra.

(zdroj: JK)

Desiatky minút

Autobusy zo Zobora mali v pondelok aj utorok veľké meškanie, v stredu použil Tibor auto. Vo štvrtok opäť sadol na MHD a situácia sa opakovala. Zlepšila sa v piatok, meškanie bolo len päť minút. Dnes bolo meškanie 20-minútové.

Dopravca zatiaľ písomne zaevidoval štyri sťažnosti.

„Všetky sa týkali spojov, ktoré uviazli v kolóne na Jeleneckej a Dobšinského ulici (linky 25, 26, 27), alebo spojov, na ktoré následne prechádzajú vozidlá z týchto liniek a meškanie si preniesli (napríklad linka 21),“ informoval Vladimír Šimko, ktorý je koordinátorom nitrianskej MHD.

Na základe podnetov od ľudí spätne analyzovali meškanie: „V čase od 7.15 sa opakovane pohybovalo v rozpätí 28 – 37 minút.“

Nedobehnú to

Autobusy majú na konečných zastávkach niekoľkominútové pauzy na vyrovnanie prípadného meškania.

„Meškania nad 30 minút sú však extrémne a cestovný poriadok s nimi z dôvodu efektivity štandardne nepočíta,“ vysvetľuje Šimko.

Preto dochádza k neželanému javu, kedy si vozidlá meškania získané na jednom spoji prenášajú na nasledujúci. „Ten potom mešká, aj keď samotným úsekom s kolónou neprechádza.“

Ľudia sa zhodujú, že doprava v Nitre je katastrofa. Mnohí majú problém prísť načas do práce a do školy.

Otázky pre políciu Ktoré úseky vyhodnocujete v Nitre ako najkritickejšie, pretože sú nepriechodné a vytvárajú sa tam dopravné zápchy? Čo je príčinou? Na základe dostupných štatistických údajov a vlastných poznatkov z vývoja dopravno-bezpečnostnej situácie v meste Nitra možno označiť za problémové lokality všetky dôležité vstupy a výstupy do mesta Nitra. Príčinou takýchto javov je zvýšená koncentrácia intenzít dopravy v rovnakom krátkom časovom období. Dá sa to čiastočne regulovať prenastavením semaforov? V meste Nitra je cestná svetelná signalizácia riadená dynamicky, podľa aktuálneho reálneho vývoja intenzít dopravy a aktuálnej zaťaženosti križovatiek. Dá sa to zlepšiť tým, že budú policajti riadiť v kritických časoch na kritických úsekoch dopravu? Ak sa už takéto niečo deje - kde? Výkon služby je velený z pozície útvarov dopravných inšpektorátov operatívne podľa aktuálneho vývoja situácie tak, aby sa premávka vplyvom riadenia odbremenila od dopravných kongescií, bez následného vplyvu na komplikovanie dopravy v súvisiacich lokalitách Má vplyv na situáciu v prípade Zobora aj fakt, že sa na hlavnom kruhovom objazde takmer denne stávajú škodové udalosti? Má na to vplyv aj zlé stavebné usporiadanie objazdu? Každé obmedzenie v dôsledku dopravnej nehody alebo škodovej udalosti vo frekventovanom úseku mesta sa určite vždy odrazí na plynulosti cestnej premávky, čo platí niekoľko násobne v okružnej križovatke, avšak stavebné usporiadanie okružnej križovatky nemá vo všeobecnosti vplyv na zlú dopravnú situáciu v lokalite Zobor. Koľko nehôd a koľko škodových udalostí sa stalo na objazde pod Zoborom od začiatku septembra? V období od 1. do 8. septembra sú Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ v Nitre evidované v úseku okružnej križovatky Zobor štyri škodové udalosti a nie je evidovaná žiadna dopravná nehoda. Aké je z pohľadu polície riešenie zlej dopravnej situácie? Z krátkodobého hľadiska je potrebné, aby vodič rešpektovali podmienky jazdy v problémových lokalitách v rámci dodržiavania pravidiel cestnej premávky. Z dlhodobého hľadiska je na predstaviteľoch kompetentných cestných správnych orgánov, aby sa pri budovaní nových napojení a rozširovaní sietí komunikácii zaoberali najmä ich komfortným riešením, ktoré zabezpečí možnosti širšieho rozptylu dopravy v meste Nitra. Zároveň je potrebné vo vzťahu k vytváraniu kongescií upozorniť na jednu z hlavných príčin, kvôli ktorým sa v rámci premávky v meste vytvárajú, a tou je nesprávna jazda cez križovatku v dôsledku nerešpektovania § 20 ods. 3 zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, ktorý zakazuje vodičovi vojsť na križovatku, ak mu situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bol nútený zastaviť vozidlo na križovatke. Porušovanie tohto ustanovenia zákona vedie k podstatnému narušeniu plynulosti cestnej premávky v meste, ktoré ma dopad na širšie vzťahy. odpovede nám poskytla hovorkyňa KR PZ Nitra Renáta Čuháková

Ako v lieviku

„Spoj číslo 26, ktorý odchádzal z Metodovej na Zobore o 7.13, prišiel do centra až niekoľko minút pred ôsmou, pričom čas príjazdu na zástavku v centre mal byť o 7.28. Pri Gymnáziu Golianova mal byť autobus o 7.39,“ opísal nám svoju skúsenosť z minulého týždňa Tibor.

V pondelok sa pod meškanie podpísala nehoda: „Stala sa priamo v kruháči pod Zoborom. Boli tam dve policajné autá a nehodovkári, ktorí riešili zrážku áut s bratislavským a nitrianskym EČV. Na druhý deň sa situácia zopakovala, hoci nehodu som nevidel žiadnu.“

Približne pol hodinu meškali ráno aj ďalšie autobusy zo Zobora, pretože podľa Tibora sa do mesta jednoducho nijako nedalo dostať.

„Zápchy začínali už pri hornom vstupe do kasární a kolóny sa zlievali ako v lieviku zo všetkých uličiek a ústili na kruhovom objazde pod Zoborom,“ opísal situáciu.

Myslí si, že by sa to mohlo zlepšiť, keby dopravu na kritických úsekoch riadili v špičke policajti.

Cesty už nestačia

Vladimír Šimko z Arrivy potvrdil, že rad stojacich vozidiel siahal minulý týždeň od okružnej križovatky pod Zoborom až po Metodovu ulicu.