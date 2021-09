Veľký potlesk pre dvoch, ktorí nedobehli do cieľa

Víťaz Krškanskej krosovej desiatky nasadil v poslednom stúpaní vražedné tempo.

13. sep 2021 o 20:59 Martin Kilian

Futbalové ihrisko v Dolných Krškanoch sa v sobotu zmenilo na destináciu pre celú rodinu. Do bežeckých pretekov sa zapojili všetky generácie, najmenší sa vyšantili na atrakciách i súťažiach, nechýbala tombola, tímy kuchárov súťažili s kotlíkmi a deň zakončil Desmod s Robom Šimkom.

Ako prvé si zapretekali deti. Do hlavných behov sa zapojilo o pár ľudí viac ako vlani a organizátori veria, že tradícia bude každým rokom silnejšia.

Peknú akciu pripravili občianske združenie Krškany 2020, mestský poslanec Miroslav Gut a Jozef Čičo. Prišla aj podpredsedníčka NSK Oľga Antošová, moderovala Nikoleta Kováčová.

Príprava na maratón

Najrýchlejšou ženou na 10 km trati bola Nitrianka Jana Kleskeňová. „Na behu v Krškanoch som prvýkrát, nevedela som, že tu bude až toľko kopcov. Išlo sa mi celkom dobre, ale horúčava bola dosť citeľná. Bola to veľmi dobre zorganizovaná akcia, aj dobre vyznačená trať. Som v príprave na Košický maratón, kde by som chcela zabehnúť čas okolo 3:10 h. Budú to aj majstrovstvá Slovenska, uvidíme, či budem mať šancu byť do tretieho miesta,“ povedala ostrieľaná dlhotratiarka.

Akcia pre celú rodinu

Medzi mužmi dominoval Tomáš Podpera z Trenčína. „Podujatí je tento víkend veľa, vybral som si Dolné Krškany, prišiel som na pozvanie. Veľmi sa mi tu páčilo, trať bola členitá a konkurencia výborná. Môj mladý súper Adam Kĺbik išiel veľmi dobre, hlavne v zbehoch, striedali sme sa v čele. V poslednom stúpaní som nasadil, tempo bolo vražedné, tepy vysoké. Takže rozhodol posledný kopec,“ vyjadril sa bývalý cyklista, ktorý presedlal na beh. Asfalt nemá príliš rád, preferuje krosy a dlhšie horské traily, okolo 50 km.

Tomáš prišiel do Nitry aj s manželkou a synčekom. „Super akcia pre celú rodinu, zabavil sa aj junior, napr. na nafukovacom hrade. Super, že organizátori mysleli aj na to,“ dodal víťaz behu.

Pri vyhlásení víťazov však najviac potlesku zožal Ján Rakica. Ten totiž obetoval svoj výsledok, keď necelý kilometer pred cieľom zastavil a pomohol inému bežcovi, ktorý skolaboval, ale bol pri vedomí. „My bežci sme predsa všetci priatelia,“ vysvetlil. Asistovali mu aj Ivan Liptay a Katarína Sládečková, ktorí už mali svoju „päťku“ odbehnutú. Zoslabnutého bežca odviezla sanitka. Veríme, že bude v poriadku.

Z výsledkov vyberáme

10 km

Muži do 40 r.: 1. Tomáš Podpera (RudyProjectCZE) 36:48, 2. Adam Kĺbik (BK Duslo) 37:21, 3. Juraj Jančiar (Nitra) 41:08.

Muži 41-50 r.: 1. Daniel Mako (Čakajovce) 42:19, 2. Peter Polačik (Madunice) 42:27, 3. Dušan Škerlanec (D. Krškany) 42:58.

Muži 51-60 r.: 1. Michal Lengyel (Nitra) 40:02, 2. Milan Furár 40:26, 3. Anton Kĺbik (obaja BK Duslo) 44:11.

Muži od 60 r.: 1. Štefan Gibala (UKF Nitra) 44:38, 2. Peter Gurina (Mitsubishi Nitra) 52:12, 3. Imrich Csekey (AC Paňa) 52:57.

Ženy do 35 r.: 1. Lenka Žemberová (L&L) 1:03:11.

Ženy 35-50 r.: 1. Jana Kleskeňová (AC Stavbár Nitra) 44:27, 2. Dana Kozárová (LNL) 50:26, 3. Katarína Lukačková (Náhoda) 52:51.

Ženy od 50 r.: 1. Eva Simonicsová (Nesvady) 55:55, 2. Iveta Ovečková (NitRUNčania) 59:32, 3. Margita Rusnáková (Nitra) 59:54.

5 km

Muži: 1. Matej Koiš (Nitra) 18:40, 2. Miroslav Filipčík (Nitra) 20:24, 3. Igor Mikuš (Zlaté Moravce) 21:25.

Ženy: 1. Barbora Štrbová (AC Stavbár Nitra) 22:15, 2. Katarína Sládečková (Nitra) 24:56, 3. Marta Koišová (Nitra) 25:46.

Detské súťaže:

chlapci 2015 a ml.: 1. Tomáš Koprda, 2. Jakub Dobiáš, 3. Filip Bédi

chlapci 2012-14: 1. Riško Hrubec, 2. Matej Vilimek, 3. Daniel Magic

chlapci 2010-11: 1. Matúš Kozár, 2. Juraj Hvozdík, 3. Matej Magic

st. žiaci: 1. Marián Kozár.

dievčatá 2015 a ml.: 1. Natália Víziová, 2. Ella Gibalová, 3. Tamara Kolaříková

dievčatá 2012-14: 1. Laura Lazániová, 2. Ema Blisková, 3. Nela Hulková

dievčatá 2010-11: 1. Nelly Halmešová, 2. Nina Michaličková, 3. Sára Feješová

st. žiačky: 1. Aneta Poláčiková, 2. Hanka Vargová.