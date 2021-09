Na Ponitrianskej stovke dominovali zlatomoravskí ultrabežci

Pretekári vyrážali v sobotu o 7.00 h ráno v Handlovej, cieľ mali v Nitre.

14. sep 2021 o 10:15 Martin Kilian

Počas víkendu sa uskutočnili ultratrailové preteky Ponitrianska stovka – z Handlovej do Nitry. Jej parametre sú úctyhodné: 106 km a 3900 m prevýšenie. Z 240 štartujúcich mužov a žien ich do cieľa prišlo 179.

V trojici najrýchlejších mužov mal dvojité zastúpenie zlatomoravský región. Z triumfu sa tešil Tomáš Borčin z Hostia (jeho čas 10:57:10 h), tretí došiel Matej Páleník z Topoľčianok (11:31:06 h).

"Po siedmich rokoch, mnohých pádoch, zakopnutiach a neúspechoch sa to konečne podarilo a vyhral som domáce preteky Ponitrianska stovka. Treba len makať, z chýb sa poučiť, nenechať sa odradiť neúspechmi a výsledky prídu.

Obrovská vďaka patrí organizátorom za skvele zorganizovanú akciu. Poďakovať musím aj trénerovi Dušanovi Páleníkovi za to, ako ma pripravil.

Veľká vďaka patrí aj mojej rodine a kamarátom, vždy ste pri mne stáli a fandili mi. No a v neposlednom rade musím poďakovať mojej Simonke, ktorá pri mne stojí a pomáha mi," vyznal sa na sociálnej sieti víťazný Tomáš Borčin.

Najlepším bežcom z Nitry bol šiesty Slavomír Vinkovič (13:39:47).