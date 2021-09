V Nitre bude boxerský šampionát

Koniec tohto víkendu bude v nitrianskej športovej hale Olympia patriť boxu.

15. sep 2021 o 12:00 (LA)

Od piatka do nedele sa najlepší slovenskí pästiari pobijú o tituly majstrov Slovenska v kategóriách mužov, žien a staršieho dorastu. Nakoľko v roku 2020 boli kvôli pandémii šampionáty zrušené, tak tento rok budú dva.

„Kluby si na Valnom zhromaždení SBF odhlasovali, že zrušený šampionát z roku 2020 sa uskutoční tento rok, aj keď termínovo je to možné až teraz v septembri. Preto aj tento šampionát nesie oficiálne názov Majstrovstvá Slovenska 2020,“ priblížil tréner domáceho BC Stavbár Nitra Pavol Hlavačka.

Boxeri tak budú môcť do svojej zbierky pridať tento rok dva tituly, ten druhý za rok 2021 je naplánovaný na december v Galante, pokiaľ to pandemická situácia umožní. Tohtotýždňový by už nič ohroziť nemalo, a tak sa diváci môžu tešiť na olympionika Andreja Csemeza, skúsených domácich reprezentantov Matúša Strniska, Michala Takácsa, či dvojnásobnú bronzovú medailistku z ME do 22 rokov Mirku Jedinákovú.

Podujatie začína v piatok o 15. hodine, pokračuje semifinálovými zápasmi v sobotu o 14. h a vyvrcholí finálovými zápasmi v nedeľu o 14. h.

Pre viac informácií o vstupe na podujatie a opatreniach odporúčame sledovať facebookové stránky Slovenská boxerská federácia a Box Club Stavbár Nitra.