Niektoré projekty z okresaného úveru sa vo Vrábľoch už začali realizovať

Poslanec i miestny aktivista označili isté navrhované investície ako predvolebnú kampaň.

14. sep 2021 o 14:16 Dominika Cunevová

VRÁBLE. Koncom júna boli vrábeľskí poslanci postavení pred veľké rozhodnutie – prijatie úveru vo výške 1 milión eur. Financie by mesto využilo na mnoho rozličných projektov od rekonštrukcií komunikácií, budov až po realizáciu nových projektov.

„Prijatie úveru bolo dlhodobo komunikované s poslancami mestského zastupiteľstva a snažil som sa ho pripraviť tak, aby v ňom každý poslanec našiel svoje priority,“ komentoval primátor Tibor Tóth.

Z 23 zamýšľaných akcií napokon dostalo zelenú 19. Pôvodne navrhovaná suma úveru sa znížila na zhruba 716-tisíc eur. Odsúhlasené investície by sa mali zrealizovať v priebehu rokov 2021 a 2022.

Plaváreň ako synonymum predvolebného obdobia?

Podľa niektorých prítomných boli isté navrhované projekty predvolebnou kampaňou.

„Ide o historicky najväčší úver vo Vrábľoch. Neodznelo to síce, ale vieme, že sa berie do určitej miery na podporu predvolebnej kampane. Toto si musíme uvedomiť. Aj preto sa k tomu staviame tak trošku konzervatívne, myslím si, že je to na mieste,“ poznamenal poslanec Tomáš Goda.

Pri mnohých akciách nevidel súlad s plánom hospodárskeho rozvoja. Upozornil tiež, že isté investičné akcie boli predložené na poslednú chvíľu a niektoré predpokladajú ďalšie investície do budúcnosti, ako napríklad plaváreň.

Pri projekte plavárne za 60-tisíc eur sa na rokovaní pristavil aj politológ Viktor Németh, niekdajší pracovník vrábeľského úradu.