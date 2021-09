Kapela Gioia chce v novom zložení preraziť na mainstreamovom trhu

Pop operné trio má za sebou spoluprácu s kapelou Horkýže Slíže a nevylučujú ani pesničku s raperom.

17. sep 2021 o 18:37 Dominika Cunevová

NITRA. Známe nitrianske pop operné trio La Gioia prešlo za poslednú dobu viacerými zmenami. „La“ už nie je, ostala len Gioia a spolu s názvom sa zmenila aj zostava kapely.

Pred pár mesiacmi trio po dvanástich rokoch kvôli bližšie nešpecifikovaným nezhodám opustil jeden z jeho zakladajúcich členov – Peter Ďurovec. Po novom sa po boku Petra Ševčíka a Mateja Vaníka uchytil mladý spevák Martin Vetrák, ktorého podobne ako kapelu zviditeľnilo účinkovanie v súťaži Česko Slovensko má talent.

Článok pokračuje pod video reklamou

V novom zložení už trio odohralo niekoľko koncertov, napríklad aj v Music a Cafe v Nitre, kde už ako Gioia nakrúcali videoklip k svojmu pilotnému singlu s názvom Duša. Túto skladbu pritom Vaník pôvodne zložil pre Karla Gotta. I táto pieseň je predzvesťou toho, že trio sa mení aj štýlom. Viac o jeho smerovaní a plánoch nám priblížili speváci Peter, Matej a Martin. Prezradili, že už majú za sebou spoluprácu s kapelou Horkýže Slíže a nevylučujú ani pesničku s raperom.

Ako sa vám spolu spieva v novom zložení?

Martin V.: Veľmi dobre. Je to pre mňa trošku iné, keďže som doteraz spieval sólovo. Ale sme naladení na rovnakú vlnu a sadli sme si aj po ľudskej stránke, čo je dôležité.

Matej V.: Hlavne sme pocítili nový vietor, i keď Maťo túto frázu nemá rád, keďže je Vetrák. Ale je to výstižné, pretože kapelu osviežil. Naše hlasy sa krásne prelínajú, dopĺňajú a vďaka jeho spevu to znie jemnejšie.

Keď ste hľadali nového člena, hneď ste oslovili Martina. Prečo?

Matej V.: Predovšetkým preto, lebo je to výborný spevák. S Maťom sme už mali skúsenosti z koncertovania, ja aj v jednom duete. Pocítil som potenciál, že by to mohlo fungovať. Nám dvom to ladilo a vedeli sme, že keď sa pridá Petrov hlas, tak to do seba zapadne. Taktiež bolo potrebné veľmi rýchlo nahradiť člena, ktorý nám vypadol. Maťo mal síce rozpracované projekty, ale dal prednosť nám, čo je pre nás veľká česť.

Martin, ty si vlastne dostal ponuku aj z nitrianskeho divadla.