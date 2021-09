V okrese Nitra pribudli pacienti, potraviny nemusia vpustiť každého

Potraviny a drogérie si môžu vybrať z dvoch režimov. Buď obslúžia všetkých zákazníkov alebo OTP.

18. sep 2021 o 12:55 Miriam Hojčušová

NITRA. "Nie som očkovaný ani testovaný, covid som neprekonal. Že sa nedostanem do reštaurácie, to som vedel. No nepustili ma ani do kníhkupectva, to som nečakal," hovorí 19-ročný vysokoškolák Peter z Nitry.

Článok pokračuje pod video reklamou

Všetky prevádzky si musia určiť, v akom režime fungujú. Potraviny a drogérie si môžu vybrať z dvoch – OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní covid) alebo základ, teda pustia všetkých zákazníkov. Informovala o tom regionálna hygienička Katarína Tináková.

Okres Nitra zostáva oranžový, čo znamená ostražitosť, hoci počet pozitívnych prípadov narastá. Najvyššia chorobnosť je u mladých od 5 do 19 rokov, pribúdajú zatvorené triedy.

Hospitalizovaných je viac

Vo fakultnej nemocnici bolo v piatok hospitalizovaných štrnásť covidových pacientov. V utorok ich bolo osem, pred týždňom traja.

Jeden pacient bol v piatok napojený na umelú pľúcnu ventiláciu, jeden potreboval neinvazívnu podporu dýchania. „Ani jeden z pacientov nie je zaočkovaný,“ povedala hovorkyňa nemocnice Tatiana Kubinec.

Za september evidujú prvé úmrtie pacienta s covidom po dlhých mesiacoch. Mal 81 rokov a bol zaočkovaný.

Medzi zdravotným personálom je 90-percentná zaočkovanosť. „Aktuálne nám chýba len nejakých 250 zdravotníkov, ktorí ešte zaočkovaní nie sú,“ vyčíslila Kubinec. Dodala, že väčšina personálu čaká na tretiu dávku. „Od konca septembra - začiatku októbra by mali prichádzať prvé esemesky.“

Z personálu zatiaľ evidujú jednu infikovanú zdravotnú sestru. Pracuje na chirurgickej klinike.

Možno zakážu návštevy

Návštevy v nitrianskej nemocnici zatiaľ nezakázali. Návštevníci však musia byť v OTP režime a zapísať sa, povinný je respirátor. Môže sa to zmeniť.