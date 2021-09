Horkýže Slíže pokrstili nový album. Skladby vznikali v priebehu niekoľkých rokov

Pôvodne kapela plánovala vydať CD až budúci rok. Skorší termín má na svedomí pandémia.

19. sep 2021 o 17:30 Dominika Cunevová

NITRA. Legendárna kapela Horkýže Slíže spôsobila slovenským rockerom predčasné Vianoce. V utorok v klube Music a Cafe v Nitre pokrstili Peter „Kuko“ Hrivňák, Marek Viršík, Juraj Štefánik, Mário Sabo a Veronika Smetanová, ktorá s kapelou hrá od roku 2018, svoj nový album Alibaba a 40 krátkych songov II.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/Q9n1M0dRx-M

Skôr ako plánovali

Ako už názov napovedá, ide o pokračovanie CD z roku 2003, z ktorého vzišli hity ako Atómový kryt či Banda tupých hláv.

„Alibaba a 40 krátkych songov bol náš šiesty album, a keďže nejdeme desiatkovým systémom, ale skôr na tucty a pol tucty, dvanásty album musel byť Alibaba II. Keby sme ho nevydali teraz, mohol by vyjsť už len ako osemnásty album. A to by vychádzalo na časy, keď už budeme mať okolo 76 rokov a to by sme už asi nedali. Aj The Rolling Stones sú dôkazom toho, že nič nie je večné, tak sme sa dohodli, že radšej ho vydáme teraz,“ vysvetlil bubeník a kapelník Marek Viršík.

Síce skladby na albume vznikali v priebehu šiestich rokov, vydanie CD trochu popohnala aj pandémia. „Postupne sme niečo robili, ale, samozrejme, prišla korona, takže sme boli stále doma. Ale ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré a využili sme čas na to, že sme na tom robili viac,“ skonštatoval Mário.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/w45viuy7FCs

Netradičné spolupráce