Víťaz v Seredi to zažil prvýkrát v živote

Milovníci behu súťažili v sobotu v peknom prostredí na okraji Serede.

18. sep 2021 o 23:36 Martin Kilian

V seredskom Campingu bol v sobotu 7. ročník Behu nádeje. Organizuje ho občianske združenie Pomocníček.

Program začala rodinná cajglovačka, nasledovali preteky detí a napokon dve hlavné trate, na ktoré sa postavilo 161 účastníkov. Moderátorom bol Peter "Mano" Tomič.

Medzi ženami na 8,5 km dominovala nezastaviteľná Zdenka Hezká z Tešedíkova, ktorú predbehli iba traja najrýchlejší muži!

Zo svojho prvého absolútneho triumfu na bežeckých pretekoch v živote sa tešil 31-ročný Matúš Šajbidor zo Šoporne. „V Seredi som bol štvrtýkrát. Je to príjemný, priateľský beh s charitatívnym podtónom, na ktorý sa veľmi rád vraciam. Išlo sa mi fajn, snažil som sa od začiatku kontrolovať prvé miesto, napriek tomu záver už trochu bolel. Moja vďaka však patrí všetkým organizátorom, ktorí to zvládli na jednotku,” povedal najrýchlejší muž v cieli.

Z výsledkov vyberáme

8,5 km

ženy do 34 r.: 1. Annamária Budaiová (Galanta) 43:50, 2. Veronika Farbulová (Dolná Streda) 46:46, 3. Zuzana Boldišová (Galanta) 48:15

ženy 35-49 r.: 1. Zdenka Hezká (AO Šaľa) 36:01, 2. Mirka Kapošová (Sereď) 42:25, 3. Sylvia Behúlová (Golianovo) 43:24

ženy od 50 r.: 1. Markéta Pavlovičová (Sereďský spolok zimných plavcov) 46:55

muži do 39 r.: 1. Matúš Šajbidor (Obec Šoporňa) 33:39, 2. Peter Dóka (DHZ Križovany) 35:11, 3. Marian Macák (Fačkov) 36:28

muži 40-49 r.: 1. Ramiro Bazaldua (CK AB Sereď) 34:14, 2. Róbert Tóth (Kráľová pri Senci) 36:25, 3. Štefan Hupko (AK Bojničky) 37:24

muži od 50 r.: 1. Miroslav Nemeček (Bernohy.sk) 36:04

4,5 km

ženy do 34 r.: 1. Ulrika Simonicsová (Active life/Nesvady) 21:14, 2. Patrícia Mužlayová (Šintava) 22:16, 3. Lenka Frantová (Sereď) 24:20.

ženy do 49 r.: 1. Dagmar Vargová (Bojničky) 17:30.

ženy od 50 r.: 1. Eva Simonicsová (Nesvady) 21:35, 2. Monika Schreiberová (Šaľa) 24:24.

muži do 39 r.: 1. Štefan Vaško (Šalgočka) 16:29, 2. Martin Vaško (Cyklo Tour Sereď) 16:43, 3. Ľuboš Kovačic (Sereď) 18:02.

muži do 49 r.: 1. Miloš Blaho (Bernolákovo) 16:59, 2. Milan Suchoň (CK AB Sereď) 18:18.

muži od 50 r.: 1. Henrich Pršek (AK Bojničky) 17:38.