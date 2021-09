Kováčik potvrdil drahší káder. Musíme sa prispôsobiť pravidlám, tvrdí o obmedzeniach (rozhovor)

Aká je zaočkovanosť medzi hokejistami?

20. sep 2021 o 5:00 Martin Kilian ml.

Žeby sa manažéri zase raz prestupovo trafili? Z o čosi prebudovanej hokejovej Nitry šiel v príprave rešpekt, posily sa chytili a na extraligu zamiesili víťazstvami aj nad oveľa bohatšími klubmi.

Nová sezóna so sebou nesie konvoj otáznikov, a to aj na tému návštevnosti, preto sme MIROSLAVOVI KOVÁČIKOVI, prezidentovi HK Nitra, položili pätnásť otázok.

AJ TOTO SA DOZVIETE Či suma na hráčske platy prekročí polmiliónovu hranicu

Koľko percent tímu je zaočkovaných

Akým argumentom udržali Holešinského

Ako vybavili Krivošíka, do akého dátumu si ho SaiPa môže stiahnuť z hosťovania a či by v Nitre mal ostať dlhšie než vlani Lantoši

Ako klub komentuje odchod Šramatyho a Stümpela do zámorských junioriek

Aký je záujem o permanentky

Ako je na tom výstavba novej haly pre akadémiu

Aké budú podmienky vstupu na zápas s Košicami

Nitra v príprave patrila k dvom-trom najlepším slovenským tímom. Predurčuje ju to k smelým extraligovým ambíciám?

Až na piatkový zápas v Nových Zámkoch sme neabsolvovali konfrontáciu so slovenskými mužstvami. Niektoré výsledky boli z našej strany slušné, aj predvedená hra, ale stále je to príprava a až samotná liga ukáže, ako sme na tom. Som však presvedčený, že mužstvo má svoju kvalitu, hovoril som to od začiatku.

U mňa vždy platí, že chcem vyhrať každý zápas. Myslím si, že aj v tíme máme víťazné typy, ktoré sa v každom zápase budú chcieť biť o víťazstvo.

Máte lepší káder než vlani?

Mužstvo sa každým rokom postupne vyprofiluje. Výsledky ovplyvňuje aj sila súperov či zranenia. Je veľmi veľa premenných, ktoré sa podpisujú pod úspech alebo neúspech.

Nemyslím si však, že máme slabší tím než vlani. Možno práve naopak.

V kádri máte mladíkov s reprezentačným potenciálom ako Bodák, Vitaloš, Nemec, Holešinský, Buček či Krivošík. U ktorého z nich predpokladáte najvýraznejší progres, možno aj prelomovú sezónu?

Ukáže to až samotná sezóna, ako sa chalani s tým vyrovnajú. Hlavne u mladých je sínusoida výkonov prirodzená, treba ju ustáliť, aby mala čo najmenšie výkyvy – toto pre nich niekedy môže byť hendikep.

Pred rokmi som deklaroval, že by som bol rád, keby Nitra mala v mužstve potenciálnych reprezentantov. Každým rokom sa nám to darí napĺňať. Nesmierne sa tešíme, že dodávame hráčov do reprezentácie.

Skutočne môžeme byť radi, že všetky mená, ktoré ste vymenovali, sa nám v Nitre podarilo vychovať alebo udržať. Sú veľkým lákadlom pre divákov. Treba si vážiť, že ich tu máme. Myslím si, že sa oplatí chodiť na hokej a vidieť ich naživo ešte v Nitre. Pretože niektorých budeme potom sledovať už len v lepších ligách, možno aj priamo v NHL.

U Nemca očakávate, že bude obrancom číslo jeden a v júni 2022 ho do NHL draftujú v prvej desiatke?

Prognózy má veľmi dobré.

Nešpecifikoval by som ho ako obrancu číslo jeden. Má svoje prednosti i slabšie stránky, ktoré zas niektorí majú lepšie než on. Samozrejme, čo sa týka hry dopredu, presiloviek a rozohrávky, mal by tvrdiť muziku.

Šimon je výnimočný talent. Aj svojim ponímaním hry, tým, ako ju vie čítať. Sú veci, na ktorých musí pracovať, ale na to má stále priestor.

Veľmi mu prajem, aby sa mu vyhýbali zranenia. Inak má v kariére všetko otvorené. Na svoj vek to má v hlave zrovnané, vie, čo chce v živote a v hokeji dosiahnuť. Ide za svojim cieľom, každý rok zaznamenáva progres.

Holešinský hral v lete skvele, predtým zaujal za reprezentáciu v príprave i na MS. Pred play-off ste ho nepustili do Fínska, v lete ho chceli v Liberci. V júli ste definitívne potvrdili jeho pokračovanie s dôvetkom o „úprave podmienok v platnej zmluve“. Stal sa najlepšie plateným hráčom?