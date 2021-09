Stavjaňa už má v hlave tri útoky. V čom musia talenty pridať?

Tréner Nitry aj o tom, kto sa zatiaľ nie celkom kamaráti s herným štýlom tímu.

20. sep 2021 o 17:36 Martin Kilian ml.

Antonín Stavjaňa vstupuje do svojej deviatej sezóny na lavičke HK Nitra. (Zdroj: Miroslav Slávik)

Desať zápasov, šesť výhier a skóre 34:30, tak sa Nitra v príprave naladila na extraligu, ktorú začne cez víkend s Košicami (piatok) a vo Zvolene (nedeľa).

Trénerovi ANTONÍNOVI STAVJAŇOVI pred očami znovu rastie hravý tím, a tak s ním MY Nitrianske noviny pred štartom sezóny prebrali hokejové témy.

AJ TOTO SA DOZVIETE Ako je spokojný so skladbou tímu

V čom sa musia zlepšiť Nemec, Bodák, Vitaloš, Raskob a Molnár

Kto sa zatiaľ nekamaráti so systémom a kto podľa kouča stagnuje

Ako by mali vyzerať prvé tri útoky Nitry

Ako Stavjaňa komentuje R. Vargu

Či na ligu určia jednotku alebo budú brankárov striedať

Najčerstvejší zápas je piatkový v Nových Zámkoch. Ako hodnotíte prehru 2:4?

Myslím si, že celé je to o prístupe. Domáci nastúpili v neúplnej zostave a naši si trochu mysleli, že to bude jednoduché. Opak bol pravdou. Nové Zámky až do vedenia 3:0 hrali zápas úplne v pohode. Musím povedať, že viacerým hráčom vyčítam neochotu brániť. Je tam ochota útočiť, ale bez kvalitnej obrany sa nedá urobiť výsledok.

Nitra mala v príprave dobré výsledky s dobrými súpermi. Aké môže mať ciele v extralige?

Až extraligová konfrontácia ukáže, ako na tom sme. Je veľmi zložité robiť takéto predikcie, viac sa o nich môžeme rozprávať trebárs po desiatom kole. Podľa súpisiek vidno, že Slovan je silný a Zvolen tiež, Poprad by mal mať veľmi kvalitný tím. Myslím si, že súťaž môže byť ešte vyrovnanejšia než v minulej sezóne.

Chceli by sme útočiť na horné priečky, ale nechcem sa hrať na nejakého proroka. Bude dôležité zachytiť začiatok.

Tím ešte posilnili obranca (Raskob) i útočník-pravák (Krivošík), ako ste si priali po prvých troch prípravných zápasoch. Celkovo vzaté – ste spokojný so skladbou tímu alebo nie?