S. Bečica: Otec by sa veľmi tešil. V exhibícii padlo trinásť gólov

V Dolných Krškanoch v sobotu spomínali na obľúbeného spoločníka.

21. sep 2021 o 5:00 (KIJ)

V sobotu všetky cesty viedli do Dolných Krškán, silné zostavy spomínali na Dušana Bečicu, dlhoročného podporovateľa futbalu i hokeju v Nitre, ktorý nás vlani v apríli navždy opustil. Druhý ročník memoriálu šperkovali hokejisti v kopačkách i osobnosti histórie FC Nitra.

Takto presne by si to Dušan predstavoval – ozývalo sa z každej strany.

Hrnčiar: Na takéto stretnutia sa Dušan tešil

Martin Čambal to so svojou povestnou ľavačkou asi nikdy nezabudne, torpédo Mariána Šindlera ešte stále trhá sitá, pri Jozefovi Kotulovi rýchlo zistíte, prečo kedysi hral proti Bayernu a aj Peter Oremus vie trafiť loptu pri žrď ako za ligových čias. Káder osobností futbalovej Nitričky oklieštili zranenia, beztak na hodinku rozdali obecenstvu radosť.

Oproti stáli old boys Dolných Krškán, keď starú gardu z úspešných sezón z minulého storočia omladili Juraj Paška či Vladimír Nemec, strelci oboch gólov. To už ale v čase, keď vtipné kombinácie veteránov z Nitry nemali konca-kraja.

„Mali sme trochu mladších hráčov, ale domáci to vyrovnali jedným hráčom navyše (úsmev). Stretli sme sa, zabavili futbalom, padli góly, nik sa nezranil – bolo to pekné popoludnie,“ bilancoval výhru 6:2 Jozef Kotula, ale viac než o výsledku sa hovorilo o spoločenskom rozmere akcie.

„Dušan Bečica bol môj vynikajúci kamarát, vyrastali sme spolu, hrávali uličkové turnaje. Bol zdatným technickým hráčom so zmyslom pre kľučky, vyžíval sa v nich. Futbalom vyslovene žil. Na takéto stretnutia sa doslova tešil,“ vyriekol Viliam Hrnčiar, ktorému v Dolných Krškanoch nik nepovie inak ako „Džery“.

„Musíme sa trošku hýbať,“ pousmial sa Jozef Hudec, ďalšia z osobností dolnokrškanského futbalu. „Dušan by sa tešil, bol by nesmierne rád, v akom hojnom počte sme sa zišli,“ pridal „Bača“.

Starí páni D. Krškán – starí páni FC Nitra 2:6 Góly: Nemec, Paška – Vavrovič 2, Oremus, Dekýš, Záhorec, Šindler. D. KRŠKANY: F. Šima – P. Bábik, V. Hrnčiar, J. Paška, Š. Jánošík, Ľ .Galo, V. Nemec, J. Hudec, F. Bečica, J. Benda, D. Nemček, L. Nagy, J. Brath, M. Ťažár, M. Pavelka, M. Kolárik, R. Jánošík, Š. Žitný, E. Duchoň, V. Výbera, O. Vlha. NITRA: J. Kanás – Ľ. Žigo, J. Záhorec, R. Zeleňák, T. Urban, J. Vavrovič, M. Čambal, M. Šindler, J. Kotula, J. Dekýš, P. Oremus, I. Ferenczy.

D. Krškany by hneď vzali Bajteka

„Pri Mezeiovi je aj lopta smiešna,“ vybrali sme z priehrštia úsmevných bonmotov, ktoré sa Dolnokrškančanom rinuli na jazyk, keď so svojim áčkom vyzvali hokejistov Nitry.

Práve 196-centimetrový kapitán, na ľade zodpovedný obranca, sa postavil na hrot útoku a ako veža strašil obranu siedmoligistov. Vedľa neho nechýbala zarputilosť Holešinskému, ťah na bránu potvrdil Buček, Kanaďan Rockwood sa v momente blysol pekným periférnym videním, vzadu domácim veľa nedovolila stopérska dvojica Račko – Pupák, ale najviac pochvál pozbieral Bajtek, a to nielen pre chladnokrvne trafenú penaltu v dodatočnom rozstrele.

„Filipa by som hneď vzal do tímu! Malý, vrtký... Veľmi ťažko by sa bránil,“ mal jasno Pavel Imrišek, stopér Dolných Krškán, práve v sobotu oslavujúci 37. narodeniny. „Voláme ho dedo,“ ozvalo sa od spoluhráčov. „Lebo to všetko sú moje deti,“ so smiechom pridal Imrišek, šťastný z toho, že ratolesť jeho sesternice, 10-ročný hokejista Viktor, rozhodol exhibičný zápas. „Len nech je z neho nitriansky hokejista,“ zaželal si a corgoňom odkázal, aby po sezóne domov doniesli pohár.

Aj hokejisti brali akciu s úsmevom na perách.

„Je veľký rozdiel prejsť z korčúľ do kopačiek, ľahko sa dá prísť k zraneniu. V prvom polčase sme hrali naplno, Miro Pupák je super futbalista, Filip Bajtek tiež. Páčilo sa nám tu,“ rozprával Branislav Mezei.

„Trošku sme si oddýchli od hokeja a zabehali za loptou. Ale ako futbalista by som sa určite neuživil,“ rehotal sa hokejový strelec Marek Tvrdoň.

A-tím D. Krškán – hokejisti Nitry 1:3. Góly: Kertész – V. Imrišek 2, Bajtek. D. KRŠKANY: L. Kostoláni – E. Šimák, J. Popik, P. Imrišek, Ľ. Cok, M. Penzeš, M. Letko, M. Kertész, J. Marcinko, J. Jančiar, M. Studený, R. Hanzlík, P. Studený. HK NITRA: F. Šima, M. Vitaloš, J. Račko, M. Pupák, J. Štefanka ml., A. Rockwood, F. Bajtek, S. Buček, M. Tvrdoň, B. Mezei, A. Holešinský, V. Imrišek.

S. Bečica: Nech tradícia pokračuje

Memoriál Dušana Bečicu a jeho druhý ročník zožal potlesk. Za sprievodu pekných akcií, výbornej cigánskej a skvelého piva sa v Dolných Krškanoch na obľúbeného človeka spomínalo až do tmy.

„My, Bečicovci, sme vždy fandili Krškanom, hokeju aj futbalu, aj fandíme. Šport je náš život. Preto vznikla táto akcia, preto chcem, aby tradícia pokračovala. Oba zápasy boli výborné. Som rád, aká slušná návšteva sa tu zišla. Prišlo veľa ľudí, ktorí sa poznajú, spoločne pospomínali. Za mňa veľká spokojnosť. Otec by sa veľmi tešil,“ vyhlásil hlavný organizátor Stanislav Bečica.