Nepozná chyby ani stres. Prvá dáma zimáku má ešte jeden sen

Na slovíčko s Katkou Bačinskou.

24. sep 2021 o 5:00 Martin Kilian ml.

Celý rozhovor nájdete aj v šesťstranovej hokejovej prílohe aktuálnych MY Nitrianskych novín, ktorú tlačíme aj vďaka podpore našich partnerov Aquaflot, RE/MAX Štefan Nagy, STK Žirany, Titrans, DaliTrans a Barny's.

Článok pokračuje pod video reklamou

Kto by nepoznal ten hlas? Fanúšikovské pokriky, bubon, hymna „od modrej“ a KATARÍNA BAČINSKÁ v mikrofóne, to je roky-rokúce kultúra Nitra Arény. V zápasoch sa dávno prehupla cez päťstovku a azda každý by sa zháčil, keby sa z boxu časomeračov zrazu ozýval niekto iný.

Obľúbená hlásateľka, ktorá oslavuje narodeniny v rovnaký deň ako tréner Stavjaňa, v rozhovore prezradila i to, kedy aj ona, profesionálka, zabúcha na plexisklo.

AJ TOTO SA DOZVIETE Koľko zápasov Bačinská vynechala

Ktoré zápasy radí medzi nezabudnuteľné

Ktorého hokejistu vyzdvihla

Pred ktorým zápasom každoročne pociťuje vnútornú nervozitu

Ako vychádza s rozhodcami

Aký sen jej ostal

Odkedy ste hlásateľkou na nitrianskom zimáku?

Túto otázku som očakávala (smiech), ale aj tak musím povedať, že si to presne nepamätám, ani prvý zápas nie. Zrejme to začalo niekedy v minulom storočí. Myslím si, že už som v tretej desiatke.

Koľko zápasov ste vlastne vynechali?