Račko je s brankármi prvý na ľade: Bude problém rozhodnúť, kto pôjde chytať

Akí sú OˈConnor a Honzík?

23. sep 2021 o 18:00 (KIJ)

Jozef Račko (vpredu) vstupuje do svojej druhej sezóny na poste trénera brankárov HK Nitra. (Zdroj: Martin Kilian ml.)

Celý rozhovor nájdete aj v šesťstranovej hokejovej prílohe aktuálnych MY Nitrianskych novín, ktorú tlačíme aj vďaka podpore našich partnerov Aquaflot, RE/MAX Štefan Nagy, STK Žirany, Titrans, DaliTrans a Barny's.

Článok pokračuje pod video reklamou

Matt OˈConnor raz chytal NHL za Ottawu, Davida Honzíka zas do profiligy draftoval Vancouver – také duo nemá žiadny iný extraligista! Nitra poučená z predošlých sezón riešila brankársku otázku medzi prvými.

Trénera gólmanov JOZEFA RAČKA sme sa na štarte sezóny pýtali, ako vidí konkurenciu v bránkovisku.

Hlavolam v bráne

V lete si čas delili rovným dielom, až kým sa Honzíkovi nenarodila dcérka, a tak v Nových Zámkoch (2:4) chytal OˈConnor.

„V príprave podávali vyrovnané výkony. Samozrejme, začiatok bol náročný, všetci si zvykali, ale v posledných zápasoch obaja potvrdzovali kvalitu. Budeme mať problém rozhodnúť, kto proti Košiciam pôjde do brány,“ ukázal prstom k piatkovému prvému extraligovému buly.

Podľa čoho rozhodnú?

S dvoma rovnocennými brankármi je Nitra variabilnejšia.

„Každý ma iný štýl i povahu, ktorú dáva do chytania. Matt a David nie sú rovnakí, to môže byť výhoda. Faktorov, ktoré ovplyvňujú, kto bude v bránke, je viac – nie všetkým brankárom trebárs vyhovuje kombinačný súper, iní majú radi častejšiu streľbu, niektorí zas radšej chytajú na malom a niektorí na veľkom klzisku,“ osvetlil Jozef Račko.

Rozložiť záťaž i zodpovednosť

Cowley vlani vyštartoval do sezóny kráľovsky, ale časom pôsobil preťažene. Tomu sa chcú corgoni teraz vyhnúť.

„Zatiaľ nemáme žiadnu jasnú jednotku. Vlani sme mali a v konečnom dôsledku bol pomerne vyťažený. V nahustenom programe mal toho dosť, uberal mu z prípravy a koncentrácie. Začiatkom sezóny by sme záťaž a zodpovednosť radi rozložili na Matta aj Davida. Konkurencia ich môže viesť k lepším výkonom. Časom sa ukáže, kto má stabilnejšie výkony. Tento model som si zažil v Kazachstane – s kolegom som sa na úvod striedal, čo nás oboch nútilo do stále lepších výkonov, neboli sme si ničím istí,“ vysvetlil Jozef Račko.

"Európskejší" Honzík

Kvality OˈConnora sú známe – v marci vkročil do play-off s 94,89-percentnou úspešnosťou zákrokov, vtedy najlepšou v extralige. Honzík zaplátal miesto po Cowleym, a tak sme sa trénera brankárov pýtali na ich porovnanie.

„Technicky sú obaja na vysokej úrovni. David má výhodu v tom, že má európskejšie vnímanie hry. Nad hokejom viac rozmýšľa, snaží sa byť chytrejší než útočníci. Na situáciu si vie vyčkať, nerobiť zbytočný pohyb,“ zamyslel sa.

Cvičenia podľa inkasovaní

Jozef Račko je s brankármi prvý na ľade a začína s nimi tréning o približne pätnásť minút skôr, než prikorčuľujú hráči.

„Ráno vždy podebatujeme, či niekomu z nich niečo nechýba, či niečo netreba vyriešiť. Po krátkej rozcvičke mávame cvičenia zamerané na určitú hernú situáciu. Cez zápas máme za bránkou kameru, a tak si vždy následne rozoberáme inkasovania, pričom podľa nich navolíme konkrétne cvičenia. Chalani si cez tréning vždy vyžadujú spätnú väzbu, aj po góle sa zvyknú spýtať, čo spravili zle. Tá spolupráca musí byť úzka,“ prezradil.

Väčší dôraz na nájazdy

V Nitre po nemilých momentoch z minulej sezóny, kedy ich jednotka mala Cowley mala v jednej chvíli najhoršiu úspešnosť na trestné strieľania z celej extraligy, viac dbajú na „penalty“.

„Akonáhle sme naskočili do prípravy, v tréningu bolo strašne veľa nájazdov. Chceli sme vidieť strelcov a, pochopiteľne, aj brankárov. Myslím si, že v prípravných zápasoch sme viac trestných strieľaní vyhrali než prehrali. Keď sa v sezóne chytíme prvými úspešnými nájazdmi, bude dobre. Samozrejme, niekedy sa to nedá natrénovať a pri brankároch je to často o pocitoch, ale dávame si na tom záležať viac než v predošlom ročníku,“ rozprával Jozef Račko.

Spolu na izbe OˈConnor a Honzík sa jeden druhému nevyhýbajú, práve naopak. „V šatni sedia vedľa seba, na výjazdoch sú spolu aj na izbe. Nie to o tom, že by sa ledva pozdravili. Nerobia si naprieky. Ich vzťah je bezproblémový. Ani jazyková bariéra nie je žiadna, lebo Honzík chytal v Amerike. Matt je tichší, David je zas typickým Čechom, ktorý má k Slovákom blízko. Myslím si, že je to dobrá kombinácia,“ tuší Jozef Račko.