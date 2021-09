Bude to zábava, ale bude to ako kedysi?

Pozor-pozor, ide Nitra! Hokejové divadlo však má háčik.

22. sep 2021 o 18:00 Martin Kilian ml.

„S kým vôbec budeme hrať? A to nám už všetci odídu?“ hundrali kritici po sezóne, keď sa Slovák, Kollár či Cowley zbalili a o posilách bolo dlho ticho.

Kováčik a Chrenko ale zas raz ukázali, že iných manažérov môžu školiť – doniesť prvého centra priamo z fínskeho play-off (Rockwooda), to sa nevidí bežne, vybaviť Krivošíka, čo by so 109 štartmi v Liige a v 22 rokoch mohol byť hocikde inde, to je na pochvalu s údivom (ak sa nezraní) a udržať Holešinského, chceného v Česku, to sa ráta! Na modrej už sídli Raskob (zrežíruje presilovky ako Morrison?) a za ním OˈConnor a Honzík, zatiaľ rovnocenné brankárske duo, a to v Nitre nebývalo zvykom.

Jasné, všetko má svoje „ale“ – chlieb sa bude lámať v súťaži, v lete ešte titul nik nevyhral. Stavjaňove šíky si však sadli tak, že každý musí spozornieť. Lepší gólový aj bodový priemer mali v príprave z extraligistov len Slovan a Trenčín.

Nitra sťala i bohatšie zahraničné kluby, dokonca zoškrtala kaskadérske chyby v obrane, čo bývalo neresťou kreativitou obdareného tímu – dôkazom sú spotené výhry 2:1 so Zlínom, Grazom a najmä Bratislavou Capitals.

Pravda, rozdiel medzi IHL a našou extraligou rozlúšti až čas v ostrých zápasoch. Zákerné „sekery“ z Viedne totiž nadnárodnej súťaži vdýchli antihokejový pach.

Zatiaľ sa však v zázname pokochajte kľučkami Rockwooda, šibenicami Tvrdoňa, šprintami Holešinského či výletmi Nemca – corgoňom koluje útočná DNA, a preto bavia divákov.

A veru aj skautov! Ligové pravidlo hovorí o nutnosti dvoch hráčov do 20 rokov, ale HK ich má v širšom kádri až ôsmich. Nemec, Bodák, Vitaloš, Krivošík, Buček a Holešinský by radi znovu reprezentovali a kus slávy chcú i mladé pušky Molnár či Sýkora.

Nemec ju už má, asi nie každému dochádza, že supertalent môže spod Zobora vystreliť do prvej desiatky draftu NHL! V celej-celučičkej nominácii Slovenska na olympijskú kvalifikáciu bol 17-ročný bek jediným hráčom z domácej súťaže. Túžia po ňom všade naokolo, ale on nezabúda, že to bola Nitra, ktorá ho v mužoch krstila už v pätnástich, kde už pred dospelosťou možno stihne úctyhodných osemdesiat extraligových štartov a kde do hravej filozofie pasuje ako uliaty.

Bude to teda zábava a budú to góly. Bude aj kríza, ale na konci dňa bude progres u tých, ktorí by inde tak veľkú šancu nedostali. A snáď „fabrika Nitra“ na bežiaci pás posunie ďalšie európske produkty. Tak to vie najlepšie. Možno opäť za medailových fanfár.

Háčik je „iba“ jeden – kto to uvidí a kto nie? Svetový trend je jasný, ale ako ho príjme aréna a kedy sa hlučne „narve“ až po strop ako kedysi, to zatiaľ nevypočítal nik. Žeby téma, ktorá rozhádala aj rodiny, skutočne zmenila ráz slovenských tribún?

Ostáva veriť, že zvíťazí zdravý rozum.

Šatňa už rukavicu hodila.