Hrdina Borbély utiekol z kostola. V Jelenci je penaltový mág (+FOTO)

Dedinský šláger pri Nitre rozuzlila prsty páliaca bomba z priameho kopu.

20. sep 2021 o 17:09 Martin Kilian ml.

Štvrtý verzus tretí, kvalitné značky 7. ligy B sľubovali futbalovú „podívanú“, ale ten prvý polčas? Žiadna sláva! Pivko v pauze bolo vyslobodením, veď za 45 minút by ste našli sotva jednu šancu. Vinodol „zavrel“ šestnástku a vpredu z brejku raz podkúril územne lepším Jelenčanom.

„Príde Enrik a rozhodne,“ vyveštil domáci predseda Henrich Richter, ktorý na nitrianskej kalvárii vybavil, aby strelca Borbélyho pustili z predmanželského poučenia na aspoň druhý polčas šlágra. A on ho skutočne rozhodol!

Perfektný Ollári

Ale nepredbiehajme: na začiatku druhého dejstva – v silnom nástupe Vinodola – bola chytená penalta Marcela Olláriho, druhá za osem dní, tretia v roku, koľká za áčko?

„Desiata minimálne. Ani si nepamätám, kedy som nechytil jedenástku,“ s jeho typickým humorom sa pousmial brankár Jelenca, ktorý dozrieva s vekom, vyžaruje z neho spoľahlivosť.

„Musím povedať, že Marcel dnes perfektne!“ zalizoval sa koncom zápasu Marián Koreň. „Nechváľ ho toľko, pokarháme ho za tú jedinú loptu, čo pokazil,“ zahriakol trénera podpredseda Štefan Zeman a víťazná lavička šla do popuku.

„Akonáhle Marcel chytil penaltu, začali sme hrať,“ povedal pravdu Richter, ktorý päťminútovkou na ihrisku oslávil 29. výročie svojho prvého štartu za „Gýmeš“ zo septembra 1992.

Borbély poslúchol lavičku

Zahodená penalta v 50. minúte naštartovala spiaci rušeň Jelenca – striedajúci Borbély po faule na Šinku z priameho kopu prestrelil Fekeča (1:0), autom vyzval šikovného Rončáka k strele z otočky (2:0) a otvorenú obranu Vinodola zarezal ešte raz (3:0).

„Priame kopy v zápase väčšinou obaľujem, ale v poslednej dobe mi nešli. A tak som vyskúšal nárt ako z tréningu,“ prezradil Enrik Borbély, ktorý poslúchol z lavičky znejúce povely „len vypáľ“.

„Hostia boli dobrým súperom, keby dali jedenástku, začali by betónovať a neviem-neviem, či by sme otočili... Víťazstvo sme oslávili s burčiakom, vínkom a dobrou pesničkou,“ pridal hrdina s bilanciou 2+1.

Jelenčania teda zbabraný úvod 7. ligy B zalepili štyrmi výhrami v rade a v nedeľu sa chystajú do Žitaviec.

Vinodol ešte nie je zohratý

Naopak, Vinodol smeruje na derby do Čechyniec, kde by milerád rátal aj s Tomášom Forróom a najlepším strelcom Romanom Čulíkom, citeľne chýbajúcimi pri prehre 0:3 v Jelenci.

„Dlho to bol od nás snaživý výkon, čo sme si povedali, to platilo. V prvom polčase sme mali rýchle brejky a dve pološance. V poriadku bol aj úvod druhého polčasu, ale psychicky nás zložila nepremenená penalta a ďalšia zahodená tutovka. Domáci sa nakopli a od nás to už potom nebolo ono. Naše mužstvo ešte nie je zohraté,“ rozprával Marek Macek, asistent trénera Františka Bielika.