Životný šprint mu priniesol domáci triumf (+FOTO)

Mojmírovce hostili 11. ročník obľúbeného Cedronského behu.

20. sep 2021 o 21:15 Martin Kilian

Tradičný dedinský beh v jesennej tónine si prišli v nedeľu užiť vyznávači pohybu. Podujatie pred mojmírovským kaštieľom odštartovali deti (bolo ich 59), na hlavné trate - 15 km a 7 km - sa vydalo spolu 147 záujemcov, ktorí sa rozhodli vyhrať sami nad sebou, prípadne aj nad niektorými súpermi.

Organizátori (sú nimi Cedron klub a Obec Mojmírovce) im pripravili aj rozcvičku s odborníkom, ako aj troch bežeckých vodičov v troch rôznych tempách.

Trať dlhá 15 km viedla cez tri susedné dediny. Finiš mužského behu bol ozdobou peknej nedele. Domáci ašpirant Adam Kĺbik v ňom tesne zdolal Dominika Zaťka a tešil sa tak z prvého celkového triumfu v rodnej obci.

"Je to úžasný pocit vyhrať doma. Dominik ma dobehol 5 km pred cieľom a na chvíľu išiel do vedenia. Dobehol som ho a išli sme spolu do cieľovej rovinky. Vtedy som nasadil životný šprint, bolo to napínavé až do konca," opísal svoj triumf 20-ročný študent FEI STU, ktorý si zlepšil vlaňajší čas o 22 sekúnd.

Medzi ženami nemala konkurenciu Zdenka Hezká z Tešedíkova. Pred ďalšími medailistkami mala taký náskok, že by sa za ten čas stihla aj osprchovať a prezliecť.

Na 7 km trati boli prví v cieli Matej Koiš a Emília Véghová. Víťazi vo všetkých kategóriách si odniesli medaily, diplomy a vecné ceny. Ostatných bežcov zasa potešili vecné ceny v tombole.

Partia dobrovoľníkov z Cedron klubu pripravila opäť pekné podujatie, na ktoré sa prišlo pozrieť aj mnoho divákov.

Z výsledkov vyberáme

15 km

Ženy do 39 r.: 1. Natália Čačiková 1:17:06.

Ženy od 40 r.: 1. Zdenka Hezká (AO Šaľa) 1:03:48, 2. Katarína Sládečková (Nitra) 1:14:01.

Muži do 39 r.: 1. Adam Kĺbik (BK Duslo) 55:18, 2. Dominik Zaťko (Behám pre radosť) 55:21, 3. Matúš Kráľ (Sport club Slovakia) 58:34.

Muži 40-49 r.: 1. Martin Knapčok (AK Veterinár Ba) 56:34, 2. Pavol Tokár (ŠK ŠOG Nitra) 1:00:17, 3. Michal Kulich (ŠOG Nitra) 1:06:41.

Muži 50-59 r.: 1. Michal Lengyel (Nitra) 59:48, 2. Milan Furár (BK Duslo) 1:00:45, 3. Marián Zaťko (SámZaSeba) 1:02:32.

Muži 60-69 r.: 1. Štefan Gibala (UKF Nitra) 1:07:42, 2. František Zsebi 1:15:08, 3. Justin Illéš (BK Corgoň Horša) 1:15:09.

Muži od 70 r.: 1. Rudolf Petrikovič (TBK Tora Topoľčany) 1:19:15.

7 km

Ženy do 39 r.: 1. Lucia Bérešová 34:45, 2. Katarína Horáková 37:12, 3. Helena Mešterová 39:07.

Ženy od 40 r.: 1. Emília Véghová (Želiezovce) 33:54, 2. Marta Koišová 36:00, 3. Margita Halászová 40:47.

Dorastenky: 1. Simona Laktišová 35:46.

Muži do 39 r.: 1. Matej Koiš (AC Stavbár Nitra) 26:37, 2. Patrik Siegl (Duvi Sport Team) 27:09, 3. Michal Šebeňa (Atléti Vráble) 27:47.

Muži od 40 r.: 1. Peter Hanušniak (AK Diakovce) 27:34, 2. Ján Klištinec 28:05, 3. Andrej Petrovics (Čata) 28:26.

Dorastenci: 1. Marek Fraňo 32:59.

Víťazi detských kategórií: Simona Laktišová, Marián Gemmel, Žofia Bartová, Martin Ďuriš, Ema Cintulová, Matej Hurťák.