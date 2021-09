Sedem titulov pre boxerov BC Stavbár Nitra

Cez víkend sa pod Zoborom stretli najlepší slovenskí boxeri.

23. sep 2021 o 14:56 (LA)

V nitrianskej športovej hale Olympia prebiehali od piatka do nedele majstrovstvá Slovenska v boxe mužov, žien a staršieho dorastu, ktoré boli oficiálne odloženým šampionátom pre rok 2020.

Napriek protipandemickým opatreniam vládla v Olympii počas všetkých troch dní výborná športová atmosféra a diváci hnali dopredu najmä domácich pästiarov BC Stavbár Nitra, ktorí celkovo vybojovali 7 zlatých, 3 strieborné a 3 bronzové medaily.

Medzi ženami suverénne triumfovala dvojnásobná bronzová medailista z ME do 22 rokov Mirka Jedináková, ktorá ovládla kategóriu do 63 kg. Druhý titul pre Nitru získala v kategórii do 70 kg Tatiana Manďáková.

Medzi staršími dorastencami mal domáci oddiel ambíciu získať tri prvenstvá, o ktoré sa mala postarať trojica reprezentantov Adolf Staněk (67 kg), Miroslav Herceg (63,5 kg) a Lukáš Lӧrinc (57 kg). Napokon sa však zo zlata mohli tešiť iba prví dvaja menovaní, keď Lukáš Lӧrinc mal vo svojej kategórii len jedného súpera a ten mu pre zdravotné problémy na finále nakoniec nenastúpil. Talentovaný nitriansky pästiar tak bez boja nemohol svoj titul z predošlého šampionátu obhájiť (bez zápasu sa medaila neudeľuje). Striebro pridali dorastenci Patrik Kántor (67 kg) a Marek Valovič (71 kg), bronz Alexander Tóth (67 kg).

Najviac pozornosti pútala kategória mužov, kde Stavbár pridal ďalšie tri tituly. Azda ten najcennejší vybojoval Michal Takács vo váhe 71 kg, ktorého finálový duel s Kristiánom Danielom z Holíča bol najočakávanejším zápasom majstrovstiev, no nitriansky boxer v ňom ovládol všetky tri kolá a suverénne zvíťazil.

V ďalšej silne obsadenej kategórii do 67 kg triumfoval v drese BCS Nitra Marián Mišalko, pričom pre tohto mladého účastníka ME do 22 rokov to bol premiérový titul medzi seniormi. Jeho finálovým súperom bol ďalší Nitran Karol Tarnay, ktorý by sa dal označiť za najväčšie prekvapenie šampionátu, keď ukázal veľký výkonnostný pokrok a do finále sa prebojoval po dvoch víťazstvách nad skúsenejšími súpermi.

Posledný titul pre BCS Nitra pridal podľa očakávania skúsený Matúš Strnisko, ktorý ovládol kategóriu do 86 kg. Bronzové medaily získali v kategórii 75 kg Tomáš Čulák a Patrik Jurkovič. Prestížne ceny pre najtechnickejších boxerov jednotlivých kategórií ostali taktiež doma, keď boli udelené M. Hercegovi, M. Jedinákovej a M. Takácsovi.

Medaily na šampionáte bral aj druhý nitriansky klub Pro Box Team Nitra, za ktorý v staršom doraste v kategórii +92 kg vybojoval striebro Jarolím Brunovský a medzi mužmi bronz v kategórii do 63,5 kg Marek Horák.

Už onedlho sa môžu priaznivci boxu tešiť na kvalitný box v Nitre opäť. Počas víkendu 2.-3. 10. sa v športovej hale Olympia uskutoční medzinárodný turnaj mužov Grand Prix Slovakia. V sobotu začínajú zápasy o 15. h, v nedeľu finálové boje doobeda o 10. h.

Nitriansky okres bude v červenej farbe, a tak bude podujatie otvorené pre 100 divákov v režime OTP. „Grand Prix Slovakia bude turnaj, kde by sa mali predstaviť najlepší boxeri z uplynulého slovenského šampionátu, proti súperom z Poľska, Maďarska a Česka, v hre je ešte účasť boxerov z Ukrajiny. Veríme, že opäť budeme môcť boxovať pred divákmi, pokiaľ by to však situácia neumožnila, tak plánujeme prenos. Divákom preto odporúčam sledovať pre bližšie informácie stránky na facebooku Slovenská boxerská federácia a Box Club Stavbár Nitra,“ doplnil tréner a jeden z organizátorov Pavol Hlavačka.