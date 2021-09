Agrokomplex zrušil aj autosalón, výpadky tržieb narastajú

Zachránia štátny podnik stále výstavy?

24. sep 2021 o 9:01 Miriam Hojčušová, TASR

NITRA. Na Agrokomplexe rušia jednu akciu za druhou. V septembri sa mali konať Dni nábytku aj jesenné jarmoky, v októbri mali nasledovať Autosalón a Agrosalón.

„Po rozhovoroch s vystavovateľmi a obchodnými partnermi, berúc do úvahy stále sa zhoršujúcu epidemiologickú situáciu, pristúpilo výstavisko Agrokomplex k rozhodnutiu zrušiť pripravované veľtrhy Autosalón a Agrosalón,“ oznámil štátny podnik.

Pre pandémiu už prišiel o milióny eur. Pristúpil k prepúšťaniu zamestnancov aj k organizačným zmenám.

„Ak nebudeme môcť urobiť žiadnu z tých väčších výstav, akými sú Nábytok a bývanie, Autosalón alebo Agrokomplex, tak výpadky tržieb dosiahnu 15 miliónov eur,“ povedal v máji riaditeľ Róbert Kanás.

Ani jedna zo spomínaných výstav sa nekonala. Výpadok môže byť likvidačný. Vedenie podniku verí, že štátne inštitúcie k tomu pristúpia s náležitou pozornosťou.

Bývalý minister pôdohospodárstva Ján Mičovský na jar povedal, že výstavisko sa musí zachovať a musí dostať nové impulzy.

„Chceli by sme, aby jeho prevádzka nebola len otázkou výstav, po ktorých nasleduje mŕtve obdobie medzi nimi. Radi by sme časť areálu vyhradili na trvalé výstavy, ktoré by boli spojené s návštevnosťou počas celého roka,“ avizoval Mičovský.

Podľa súčasného ministra Samuela Vlčana sa rezort zaoberá stratégiou, ako agrokomplex reštrukturalizovať a zabezpečiť jeho fungovanie do budúcnosti. Povedal, že problémy sú spôsobené pandémiou aj nehospodárnym vedením podniku za predchádzajúcich vlád.