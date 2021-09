Fantastické, neopísateľné. Atmosféra v Nitre po roku a pol vzala aj košického trénera

Pekné góly, bitka, rachot v aréne a dvojnásobná ďakovačka po skalpe nadupaných Košíc. Extraliga s fanúšikmi je späť!

25. sep 2021 o 1:00 Martin Kilian ml.

Do Nitry Arény sa po roku a pol mohlo ísť na extraligový zápas a obecenstvo si to náležite užilo. (Zdroj: Miroslav Slávik)

Rok a pol a 565 dní – toľko vychýrené hokejové mesto čakalo, kým si svojich obľúbencov pozrelo v extralige naživo.

Na oltár domácej eufórie padol rival z Košíc, nabitý zvučnými legionármi i majstrovskou ambíciou na klubovú storočnicu, ktorá zlákala aj Mareka Slováka, najproduktívnejšieho Nitrana extraligových dejín – na zimáku hral ako súper po sedem a pol roku.

Článok pokračuje pod video reklamou

Derby prvého kola ozvláštnili aj päste Bodáka a Friča, šikovnosť Tvrdoňa (1+1), úmyselne posúvané žŕdky brankára Košarišťana či vyspelá obrana corgoňov chválená i fínskym trénerom hostí.

Marek Tvrdoň (vpredu) potvrdil status najproduktívnejšieho hráča prípravy a mal prsty v rozhodujúcich góloch Nitry proti Košiciam. (zdroj: Miroslav Slávik)

Silní korčuliari Nitry

„Chýba nám ľahkosť,“ šuškali si medzi sebou fanúšikovia Nitry po obojstranne opatrnej prvej tretine. Akoby sa, najmä domáci, iba spoznávali s hukotajúcimi fanúšikmi, ktorí sa pripomenuli aj rozhodcom.

Pády Sýkoru či Bučeka totiž volali po fauloch, ale pískalo sa až Hrnkove držanie Havrilu, čo v 14. min. „vinklom“ v presilovke potrestal Bartánus (0:1).

Ale koľko šancí mali Košice potom? Veľa by ste ich nenašli. Základ nitrianskej otočky položila práve defenzíva. V minulej sezóne štvrtá najhoršia v lige, no v piatok viditeľne fungujúca.

„Spolupráca s obranou sa veľmi zlepšila. Je tam lepšia komunikácia. Ako-tak už vieme, čo od seba očakávať,“ komentoval vytlieskaný brankár David Honzík.

„Zadaním je minimalizovať chyby. Hrali sme doma, kde sa hráči musia cítiť lepšie, poznajú každý odraz od mantinelu, pohyb na ploche je ďaleko jednoduchší než niekde vonku. Myslím si, že sme veľmi eliminovali Košice, ale chyby tam sú,“ povedal tréner Antonín Stavjaňa.

„Nitrianska obrana bola veľmi dobrá. Má veľmi silných korčuliarov na obe strany. Počas zápasu sa stále zlepšovali. Bolo to trošku aj našou chybou – mali sme sa viac skonsolidovať a tak vyrážať dopredu,“ uznal porazený kouč Kalle Kaskinen.

Honzík si odfúkol A to hneď dvojnásobne. Kde je však pocit po zvládnutom závere s Košicami oproti narodeniu potomka?! „Dcérka sa narodila celkom predčasne. Prvý týždeň bol teda skôr o strese, čo a ako. Malá i mamina sú vďakabohu zdravé. Je to krásne,“ prezradil David Honzík, český gólman Nitry.

Vypískaní Belluš a Košarišťan

Poriadok vzadu, párty vpredu – corgoni od druhej tretiny zahodili stres, gradovali tlak, prvú tutovku mal Holešinský, trafil sa až v úniku v presilovke Tvrdoň (1:1) a v hre 4 na 4 (po bitke Bodáka a Friča) drzou akciou aj Varga (2:1).

Potom sa bučalo na Košarišťana za druhé úmyselné posunutie bránky v zápase, ktorý v reakcii iba zdanlivo pokrútil hlavou. Hosť Belluš zas na odkazy z hľadiska po nešetrnej hre odvetil zakývaním. A emócie sa špičkovali a špičkovali...

„Išiel som jeden na jedného, vedel som, že budem strieľať, tak som to ešte vyskúšal potiahnuť na stred a vyšlo to,“ riekol Róbert Varga, zatiaľ bezchybne vhupnutý z prvej ligy do extraligy.

Ešte dôležitejší punc mal napokon gól Bučeka na 3:1 po brejku s Tvrdoňom v 57. min., lebo Košice v hre bez brankára znížili, ožili a do posledných chvíľ útočili.

„Som hrozne šťastný za výhru. Košice majú dobrý mančaft, ale my sme hrali výborne a do ničoho ich nepustili. Máme náročný žreb, v nedeľu ideme do Zvolena, potom máme Slovan aj Michalovce. Je dôležité začať víťazstvom. Myslím si, že to dá tímu správny impulz do ďalšej časti sezóny,“ rozprával David Honzík, ktorý v absolútnom závere priľahol dôležitý puk.

Varga hrá jednoducho Bez rozmýšľania si hodil puk do pásma, rýchlou kľučkou sa zbavil beka Košíc a trafil presne pod brvno. Róbert Varga potvrdil trénerove pochvaly z prípravy a riadne prispel k trom bodom. „Mám celkom vysoký čas na ľade. Som rád za dôveru. Snažím sa hrať jednoducho, strieľať na bránu. S Bajtekom a Balážom nám to v útoku sedí,“ vyznal sa krídelník tretej formácie.

Atmosféra? Neopísateľná

Všetky superlatívy ale ohraničovala bujará atmosféra na zimáku. Podľa zápisu prišlo 1 500 divákov v režime OTP, no hluk a neprestajné pokriky navodil dojem, že azda ani nie je kam sadnúť. Napokon, rušný večer predpovedali najprv problémy s parkovaním už polhodinu pred prvým buly, ktoré za aplauzu vhodila olympijská šampiónka Zuzana Rehák-Štefečeková.

„Bolo to niečo neobyčajné a neopísateľné. Po dlhej dobe sme mali plný zimák a bolo to fakt super. Dúfam, že to vydrží,“ hovoril Samuel Buček po svojom pracovitom výkone i výhre 3:2, ktorú Nitrania zajedli obloženými chlebíčkami od vedenia klubu.

„Vlani to bolo také sterilné. To sa vôbec porovnať. Dnes bol zimák našliapaný tak, ako bývalo zvykom. Atmosféra bola vynikajúca,“ uznal tréner Antonín Stavjaňa.

„Po roku bez fanúšikov bolo fantastické počuť, ako niekto skanduje vaše meno. Pre to hráme hokej. Mal som šťastie, že aj v Česku som hral za tímy s fantastickými fanúšikmi, napríklad Sparta a Litvínov. Dalo by sa to prirovnať k Litvínovu. Čo sa týka haly a toho, ako sa to ozýva ako ľudia kričia,“ vyhlásil David Honzík a ako posledný prifrčal na bonusovú ďakovačku s kotlom.

Nálada na zimáku viditeľne udivila aj košického kouča. „Bolo to, bolo to... (s úsmevom pokrútil hlavou) Páčia sa mi takéto útulné zimáky. Mám rád históriu a kultúru, tu obe veci môžete cítiť,“ s úsmevom uviedol Kalle Kaskinen.