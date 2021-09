Pod Kalváriou sa obávajú developerov. Mesto avizuje zmenu územného plánu

Na radnici potvrdili, že záujem developerov evidujú, ale regulujú ho. K anonymu sa zatiaľ nevyjadrujú, podali trestné oznámenie.

26. sep 2021 o 10:00 Miriam Hojčušová

NITRA. Obyvateľov Starého mesta nahnevalo, že územný plán umožní postaviť na uliciach pod Kalváriou až šesťpodlažné budovy. Na radnicu poslali námietku aj s podpismi nespokojných ľudí.

Mysleli si, že výškové budovy sú navrhnuté v rámci zmien a doplnkov územného plánu centrálnej mestskej zóny. Žiadali ich neschváliť.

„Bloková výstavba do výšky šiestich nadzemných podlaží je v lokalite navrhnutá už od roku 2003. Nie je to teda náš nápad. Je to nápad pôvodného spracovateľa územného plánu, ktorý je aktuálne platný, ale bude sa meniť,“ reagoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.

Dodal, že lokalita pod Kalváriou nie je súčasťou riešeného územia v rámci centrálnej mestskej zóny. Požiadavku obyvateľov na prehodnotenie výšky zástavby však podľa neho evidujú.

Bytovky namiesto domov?

„Ceníme si, že ľudia sa o územný plán mesta zaujímajú, a práve preto nový pripravujeme participatívnym spôsobom, teda formou, ktorá predpokladá, že sa budú vyjadrovať aj obyvatelia. V procese prípravy dostanú možnosť plán pripomienkovať,“ dodal hovorca.

Ľudia sa obávajú, že kým príde k zmene, developeri úplne zmenia charakter vilovej štvrte. Hovoria, že minimálne jeden už skúpil niekoľko rodinných domov v lokalite, namiesto nich vraj majú vyrásť poschodové bytovky.