Yilmaz musí ukázať väčšiu vôľu, tvrdí Benkovský

FC ViOn – L. Mikuláš 2:2 (1:0)

Domáci v prvom polčase kazili rozohrávku i jednoduché prihrávky a dopredu ukázali málo myšlienky. Stres z tabuľkovej situácie im znervóznil kopačky, ktorými nadlho vymysleli jedinú šancu – center Mondeka a hlavičku Kyziridisa v 7. min. Ani Liptáci neexcelovali, ale ukázali lepšiu rýchlosť. Súperova obrana im pomohla do tutovky J. Šveca (Lukáč vybehol a dorážku Staša zmaril Menich) a nebezpečného lobu Lauru. Vionisti sa v ofenzíve dlho báli prevziať zodpovednosť, zmenil to až Mondek – sprava si naviedol loptu na os a z 18 metrov trafil od žrde do sita (1:0).

Druhé dejstvo začalo rušne – Mondek hneď hlavičkoval (Pintér odvrátil), na opačnej strane skackavá strela Bartoša našla žrď, okamžite z brejku Kolesár uvoľnil pohotového M. Šveca (2:0) a vzápätí Janec nacentroval Bartošovi (2:1). Zlaté Moravce prešli na trojobrancový systém, mrzela ich žrď Kyziridisa z tiahleho pasu Mondeka. Striedajúci Voško totiž v 85. min. po rýchlej akcii zužitkoval územnú prevahu nováčika (2:2). ViOn sa v závere tlačil vpred, Kyziridis však strieľal vedľa a Chren hlavičkoval nad, a tak sa na cennom bode pre oboch už nič nezmenilo.

Góly: 40. Mondek, 53. M. Švec – 55. Staš, 85. Voško. R Sedlák (Straka, Vass), ŽK: Tóth, Čonka, Gamboš, Bednár – Staš, Pintér, Sváček, Voško, 657 divákov.

Strely (na bránu): 10 (3) – 15 (8). Rohy: 6 – 3. Ofsajdy: 1 – 5. Fauly: 18 – 9. Držanie lopty (%): 46 – 54.

VION: Lukáč – Čögley, Tóth, Menich, Čonka – Gamboš, Bednár – Mondek, Kolesár (78. Ďubek), Kyziridis – M. Švec (69. Chren).

NAJLEPŠÍ VIONISTA: Hrdinom mohol byť Kyziridis, keby v protiútoku mieril o chlp presnejšie. Skvele mu nahrával práve KAROL MONDEK, strelec dôležitého gólu na 1:0, ktorý sa v zápase viackrát nebál vziať zodpovednosť na svoje plecia – presne to teraz ViOn potrebuje.

Tréner Ľuboš Benkovský: „Akási nervozita nám miestami zväzuje nohy. Vieme hrať futbal. Vieme byť rýchli a nebezpeční smerom dopredu. Miestami strácame sebavedomie. Z toho pramenia chyby, ktorými sa dostávame do psychologickej nevýhody. Napriek tomu sme vyhrávali 2:0. Snažili sme sa to stabilizovať, pretože súper si vytváral tlak. Reagovali sme trojobrancovým systémom, čím sme chceli zabrániť hosťom streliť ďalší gól. V tom momente sme mohli rozhodnúť. Nastrelili sme žrď a následne sme sa snažili získavať lopty v stredovej zóne. Prišiel jeden center a inkasovali sme gól na 2:2. Negatívom je nervozita, pre ktorú nedokážeme dotiahnuť zápas do úspešného konca. To musíme výrazne zmeniť. Máme dosť dobrých hráčov, ale chyby urobíme a inkasujeme.“