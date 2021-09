Nový vietor v ČFK, chcú znovu áčko a opraviť budovu

Aké plány má s tradičným klubom Henrich Benčík?

30. sep 2021 o 4:30 Martin Kilian ml.

Jedenásť zápasov za Slovensko, pätnásť v európskych pohároch, dvanásť sezón v Turecku, Česku a Nemecku či miesto v elitnej jedenástke FC Nitra podľa MY Nitrianskych novín – čo by iní stihli za tri životy, to HENRICH BENČÍK (42) dal za 20 rokov v profifutbale.

Článok pokračuje pod video reklamou

Od leta 2021 ako prezident klubu píše novú éru ČFK Nitra a roboty má ako na kostole.

Chce to futbalu vrátiť

Žiadna revolúcia, kdeže, žezlo ostalo v rodine, svokor ho „predal“ zaťovi.

„ČFK som plánoval pomôcť už skôr, ale v januári prišla ponuka prekladať a pomáhať investorom z Nemecka pri vstupe do Nitry. Vieme, akým extempore to skončilo... Totálne som stratil chuť do futbalu. Pán Slíž však v lete chcel odovzdať štafetu a rýchlo ma nahovoril. Futbal mi dal veľa, chcem mu niečo vrátiť,“ prezradil Henrich Benčík, ktorý si okrem šéfovania klubu na krk uviazal i trénovanie kategórie U12.

Mimochodom, predošlý šéf klubu Jozef Slíž ostal pôsobiť v pozícii viceprezidenta.

Navštívi ich Križan

Z Čermáňa ide detský džavot, v desiatich tímoch behá vyše 250 malých futbalistov, keďže septembrový nábor prilákal hneď päťdesiatku nováčikov!

„Milo nás prekvapil veľký záujem. Museli sme otvoriť novú kategóriu v prípravke a zohnať ďalšieho trénera. Alfa a omega je robiť práve futbal pre deti, nie pre peniaze. Som najšťastnejší, keď vidím, že ich to s loptou baví. Chcem, aby sa sem spolu s trénermi tešili a neustále sa zlepšovali,“ vyriekol k filozofii.

Akadémia už kvitovala Benčíkom vybavený motivačný videopríhovor Juraja Kucku, talenty príde priamo na tréning povzbudiť aj slovanista Richard Križan, spolu s Mariánom Tvrdoňom, Ľubomírom Bernáthom a v prvom rade Miroslavom Stochom jedno z najväčších mien, ktoré makalo v ČFK Nitra.

Neistota s áčkom

Nitrianska klubová dvojka štýlovo vynovila webstránku, ale jednoznačne by ju prebral hlavne vznik áčka, historicky patriaceho do tretej a štvrtej ligy, ale už štyri roky zaniknutého.

„Chceme obnoviť dospelých, ale chcieť je pekné... Z dorastu nám vyjdú chlapci, teraz hrajú druhú ligu, ktorú si vybojovali, a robia nám radosť, je úspech, že porážajú mestá. Ale čo bude o rok v lete? Veď ani nevieme, či nás o týždeň vláda znovu nezatvorí... Opakujem, prvoradé je robiť futbal pre radosť detí,“ vyhýbal sa veľkohubým frázam Henrich Benčík.

Vynovia budovu?

Renováciu si pýta aj zubom času zohyzdená klubová budova, zateká do nej a opravy chcú i sprchy.

„Verím, že v spolupráci s mestom a najmä Nitrianskou investičnou spoločnosťou nájdeme rozumný projekt. Vážime si aj nových partnerov. Budeme radi za každého, kto pochopí, že futbal robíme pre deti a nie pre seba a priloží ruku k dielu,“ vyhlásil Henrich Benčík.

Dennodenná naháňačka

ČFK Nitra totiž ráta každú korunu – z radnice mu ročne prifrčí skromných 10-tisíc eur, 20-eurové rodičovské poplatky (2,5-krát nižšie než v FC Nitra) ani zďaleka všetko nepokryjú a napriek desiatim mládežníckym tímom tradičný klub nemá ani štatút Útvaru talentovanej mládeže, o ktorý môže požiadať najskôr v roku 2023.

„Som rád za nezištných futbalových nadšencov okolo seba. Dvestopäťdesiat detí je obrovská zodpovednosť. Prvý mesiac bol náročný, aj kvôli náboru sme sa naháňali deň čo deň. Dúfam, že základné veci postupne dáme dokopy a časom sa budeme orientovať už len na športovú stránku,“ pridal Henrich Benčík.