Z poslednej súťaže rovno k top strelcom tretej ligy: Horákovi veštia sľubnú kariéru

Raz sa budeme hrdiť tým, že tu hral, znie z Galanty.

28. sep 2021 o 5:45 Martin Kilian ml.

Bola noc a on si stále kopal. Aj trénerov počúval inak než ostatní. V dvojtisícovom Jarku mu dlho nebolo páru. Odskočil si na dve a pol sezóny do piatoligového Bábu, ale na jeseň 2020 už znovu pálil vo svojej dedinke. S priemerom hetriku na zápas! Čo je doma, to je sväté, dušoval sa. Žiaril takpovediac za pivo a párky a odmietal ponuky.

Ešteže to Tomáš Horák v 23 rokoch zmenil! Rovno zo siedmej ligy v lete skočil do tretej a v Galante sú z neho namäkko. Desať kôl, šesť gólov, to je účet včerajšieho kata FC Nitra presnou skackavou trefou na 1:0.

„Taký normálny gól,“ mávol rukou špílmacher-útočník, akoby exligistov stínal deň čo deň. Presný zásah venoval priateľke Sofii.

Práve desiatke na čiernom drese patrili kľúčové momenty zápasu, aktivitou prispel aj ku druhému gólu, medzitým stihol oberať Nitranov pred vlastnou šestnástkou či rutinérsky si prikryť loptu.

Ale taký bol vždy! Kto komplexného pracanta pozná, nediví sa, že z futbalového vidieku bravúrne preskočil o štyri ligy nahor. Viac gólov, sedem, zatiaľ strelili iba Orávik (V. Ludince) a Sládek (Častkovce), ale tí majú dokopy 406 štartov v najvyššej súťaži...