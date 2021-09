Pintér: Je čas, aby Klasov stratil body. Gyepes má extra motiváciu

Lídri Dolných Obdokoviec a Klasova pozývajú na šláger nedele.

29. sep 2021 o 13:38 Peter Popelka

Rozšírené spravodajstvo o šlágri D. Obdokovce - Klasov vám prinášajú títo partneri MY Nitrianskych novín: R12 reality, Obec Dolné Obdokovce, Obec Klasov.

Tik-tak, tik-tak, derbyhodinky tikajú dňom čo dňom zúrivejšie. Nedeľa 3. októbra, 14.30 h, to sú časové súradnice, kedy ObFZ môže znovu predviesť, že najlepší dedinský futbal sa hrá pod Zoborom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pretože Dolné Obdokovce čelia Klasovu, štvrtý proti prvému, obrana na čele s Pavlom Farkašom verzus mašina na debakle s Milošom Šimončičom aj Štefanom Seneckým.

Pred šiestoligovým šlágrom víkendu sme sa rozprávali s lídrami Petrom Pintérom (D. Obdokovce) a Zoltánom Gyepesom (Klasov).

Pintér vyzdvihuje príchod Peciara

V nedeľu nastúpite v bráne proti Klasovu, ktorý vedie ligu s priemerom vyše šesť gólov na zápas, ako túto výzvu vnímate ako brankár?

Každú výzvu mám rád, do každého zápasu nastupujem s cieľom nedostať gól a pomôcť svojim spoluhráčom, ako môžem. Samozrejme počítam s tým, že mi pomôžu aj oni ako celok. Dúfam, že dostaneme menej gólov ako súper a udržíme sa na víťaznej vlne.

Klasov v sezóne zatiaľ nestratil ani bod, dokáže mu práve váš tím pokaziť túto štatistiku?

Čísla súpera sledujem, má svoju nespornú kvalitu. Myslím si však, že je načase, aby svoje prvé body stratil a verím, že by sa tak mohlo stať práve v zápase s nami.

Na čo sa v zápase proti tak silnému súperovi bude váš tím spoliehať?

Je možné, že Klasov má v tíme viac skvelých futbalistov, my však do zápasu chceme vložiť srdiečko, ktoré bije pre Bodok a dúfam, že to bude vidno aj na ihrisku, kde hráči nechajú všetko.

Vaša obrana obdržala rovnaký počet gólov ako líder súťaže a v celej sezóne podáva spoľahlivé výkony, čomu vďačí za túto skvelú štatistiku?

Po výmene trénera sme sa zomkli, dostávame málo gólov, obrana na čele s Paľom Farkašom funguje na výbornú. Vyzdvihnúť chcem tiež príchod hrajúceho trénera Peciara, ktorý rovnako patrí k oporám tímu.

Aké ambície sprevádzajú váš tím v aktuálnej sezóne?

Nemáme ich príliš vysoké, vieme, že tento ročník sme začali zle. Tím sme vhodne doplnili, hlavným cieľom je hrať pekný futbal pre našich náročných divákov. Vyššie priečky v tabuľke vnímame ako bonus a odmenu pre všetkých, ktorí sa u nás futbalu venujú.

Trúfnete si predpovedať výsledok zápasu, prípadne strelcov gólov?

Výsledky nikdy netipujem, strelcov však môžem skúsiť. Pali Farkaš po príchode k nám stihol už štyri góly, čo je na stopéra slušné číslo, bol by som rád, keby si strelecké kopačky obul aj v nedeľu. Pridať by sa mohol aj náš hrajúci tréner Peciar spoločne s Imrom Fülem.

Gyepes vábi prvú nulu Seneckého

Klasov kraľuje šiestej lige bez straty jediného bodu, pričom jeho „najhorším“ výsledkom je výhra nad Chrenovou v pomere 5:3. Na rovinu, dokáže ho niekto v tejto súťaži zastaviť?

Dúfam, že nie (úsmev). Šnúru neporaziteľnosti chceme určite predĺžiť a urobíme všetko pre to, aby sa nám to podarilo.

Z horúcej pôdy v Obdokovciach sa body vozia ťažko, na lídra tabuľky sa isto budú isto chcieť vytiahnuť, neťaží tím pred zápasom tlak očakávaní?

Je pravda, že náš súper je doma veľmi silný, verím však, že naše mužstvo dokáže bodovať naplno. Také zápasy by každého z nás mali motivovať k ešte lepším výkonom, keďže určite príde aj veľa našich fanúšikov. Ja mám v zápase o motiváciu naviac, keďže môj otec z Obdokoviec pochádza a mňa tiež pozná takmer celá obec.

Bodok je v tabuľke momentálne štvrtý, za jeho víťazným ťažením stojí najmä kompaktná obrana, ktorá doma udržala už tri čisté kontá. Existuje recept na jej prelomenie?

Streliť o gól viac ako domáci (úsmev). Máme v útoku dvoch ostrostrelcov, keď sa nám podarí vypracovať im šance, verím, že aj tento zápas rozhodnú a budeme sa tešiť z výhry.

S Tomášom Bakom sa v tejto sezóne pýšite priemerom gól na zápas, Jaro Horčičák ich dokonca stihol dvakrát viac. Čomu útok Klasova vďačí za takú potenciu?

Naše útočné duo sa každý rok bije o korunu kráľa strelcov súťaže. Nie je náhodou, že toľko gólov strieľajú aj teraz. U mňa je to skôr nezvyčajné, spoluhráčom obvykle skôr pripravujem šance a myslím, že to mi ide lepšie. Ako sa však vraví, aj motyka vystrelí a teraz som sa ocitol medzi najlepšími strelcami súťaže.

Prezraďte, aké ambície má váš tím v aktuálnej sezóne?

V prvom rade by sme si radi zahrali celú súťaž, lebo nás futbal baví. Uvidíme, čo nám aktuálna situácia dovolí. Radi by sme vyhrali čo najviac zápasov a prezentovali sa peknou hrou. Máme mužstvo na to, aby sa nám to podarilo.

Trúfnete si predpovedať výsledok zápasu, prípadne strelcov gólov?

Vyhráme 0:2, verím, že „Senko“ (Štefan Senecký, pozn. aut.) po prvý raz vychytá nulu. Góly si tipnúť netrúfam, ale máme veľa dobrých hráčov, ktorí vedia rozhodnúť takéto zápasy.