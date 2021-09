Nitra nesúhlasí, aby rýchlostná cesta viedla cez zastavané územie

Radnica tiež požaduje, aby bola R1A preklasifikovaná na miestnu komunikáciu. Dôvodom je výstavba novej štvrte.

29. sep 2021 o 20:31 Miriam Hojčušová

NITRA. Plánovaná rýchlostná cesta R8 má viesť cez zastavané územie Nitry na Šindolke. Mesto s tým nesúhlasí.

Poslanci v septembri prerokovali informatívnu správu o návrhu trasovania cesty a ich stanovisko je rovnaké. Poukázali, že návrh nerešpektuje územný plán a nie je v súlade ani s Plánom udržateľnej mobility.

Článok pokračuje pod video reklamou

Mesto požaduje, aby bol spracovaný nový variant I.

„Národná diaľničná spoločnosť zabezpečí preštudovanie variantu navrhovaného mestom Nitra,“ reagovala v piatok Miriama Švikruhová z odboru komunikácie na ministerstve dopravy.

Navrhli kompromis

Aby trasa cesty R8 (Nitra – Bánovce nad Bebravou, respektíve Hradište) viedla cez Šindolku, odporučilo ministerstvo a útvar hodnoty pre peniaze.

Čítajte aj:

Čítajte aj: Mária nevládze chodiť. Podľa posudkového lekára bolo predpísanie vozíka tendenčné Čítajte

„V zmysle nášho územného plánu je to neakceptovateľné, je to rozvojové územie, kde rátame s bývaním a vybavenosťou. Vnášať takúto bariéru do zastavaného územia je nevhodné,“ povedal primátor Marek Hattas.

Začiatkom septembra boli zástupcovia mesta na ministerstve dopravy, kde predložili nesúhlasné stanovisko. Požiadali, aby bol preverený ďalší variant napojenia. Má ísť popri novej komunikácii, ktorá vedie cez priemyselný park, kde sú už vybudované protihlukové steny.