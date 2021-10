Tridsať rokov na scéne. Dnes sa začína jubilejný ročník Divadelnej Nitry

Všetky interiérové podujatia budú prebiehať v režime OTP, podujatia v exteriéri v režime „základ“. Návštevníkom bude k dispozícii aj špeciálna festivalová MOM-ka za zvýhodnenú cenu.

1. okt 2021 o 12:32 TS, DC

NITRA. Každoročne prinesie v jednom čase na jedno miesto tematicky aj vizuálne rezonujúce inscenácie, pozoruhodných umelcov a podujatia, ktoré podnecujú k aktivite a debate.

Medzinárodný festival Divadelná Nitra otvorí už dnes svoj 30. ročník, nad ktorým prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová. Návštevníci sa tak môžu opäť tešiť na výnimočné zážitky, tentoraz v duchu témy p r e s a h y / t r a n s c e n d e n c i e s.

Všetky podujatia prebehnú s ohľadom na bezpečnosť a komfort divákov, pre záujemcov bude pripravená aj špeciálna festivalová MOM-ka za zvýhodnenú cenu, ktorú budú môcť využiť počas celého trvania festivalu, teda od 1. do 6. októbra, v čase od 9.30 do 21.30 hod. Cena testu pre ľudí so vstupenkou bude 5 eur, bez vstupenky 10 eur.

Hlavný program. (zdroj: )

Piatok

Šesť dní nabitých umením otvorí v piatok večer pôsobivá inscenácia Vojna a mier, ktorá posunula jedno z najväčších diel klasickej literatúry do súčasnosti. Diváci sa môžu tešiť nielen na dynamické predstavenie, spájajúce divadelnú akciu a live cinema, ale aj na výborné výkony hercov Činohry Slovenského národného divadla Martina Šalachu, Milana Ondríka, Jána Koleníka, Richarda Stankeho, Petry Vajdovej, Jany Kovalčikovej, Richarda Autnera a ďalších.

V rámci sprievodného programu si môžu návštevníci v prvý festivalový deň pozrieť inscenáciu Druhá smrť Jany z Arcu v réžii Martina Geišberga, ktorej predstavenie sa presúva zo Zoborského kláštora do Domu Matice slovenskej v Nitre, alebo sa zabaviť na standupovom vystúpení Sama Trnku, Gaba Žifčáka a Petra Petiara Lachkého.

Pre deti bude pripravený workshop Darujem ti tulipán a milovníci kníh nájdu na Kupeckej ulici bohatý program nazvaný KníhKupecká.

Sobota

Sobotný hlavný program vnesie na Svätoplukovo námestie tanec. Cez deň sa tam odohrá premiéra medzinárodného projektu ICARUS kreatívnej trojice Marie Gourdain (Francúzsko), Jaro Viňarský (Slovensko) a Václav Kalivoda (Česko), do ktorého sa spolu s pražskými študentmi zapojili aj nitrianski. Na pozadí mytologického príbehu o Daidalovi a Ikarovi budú vypovedať o pocitoch z prichádzajúcej dospelosti.

Podvečer divákov zase čaká prekvapivá veselohra Drotár v podaní Divadla Andreja Bagara v Nitre. Prekvapivá preto, že publiku neponúka klasickú a ľúbivú komédiu, plnú statočných Slovákov, ani banálny milostný príbeh s dobrým koncom. Tvorcovia totiž túto Palárikovu klasiku pretvorili na provokatívnu paródiu a grotesku o neduhoch súčasného Slovenska v stredoeurópskom priestore.

Začiatok víkendu prinesie aj bohatý program pre deti, napríklad trojicu predstavení Divočiny, Smiech je najlepší liek a Popolvár. Verejnosti sa predstavia aj študenti, a to v rámci programu Mladé divadlo – Dora, Príbeh o láske a tme a Diaboliáda.

Poobedie prinesie do mesta komentovanú prehliadku Kde prebýva kultúra a večerný program spestrí ekologický funky underground s dominantnými horehronsko-podpolianskymi vplyvmi v podobe koncertu kapely Sto múch.

Nedeľa

Nedeľa na festivale prinesie ďalšiu premiéru medzinárodného tanečného projektu Zelená je tráva, za ktorým stojí uznávaná choreografka, tanečníčka a herečka Petra Fornayová.

Participatívna inscenácia bude hľadať odpoveď na otázku, čo našu rozmaznanú civilizáciu presvedčí o zmene nastaveného diskurzu, bude sa pýtať na vzťah medzi slobodou jednotlivca a jeho zodpovednosťou – za spoločnosť, za budúce generácie, za životné prostredie. Štátne divadlo Košice prinesie do Nitry vecné a provokatívne dielo Borodáč alebo Tri sestry.

Životopisná inscenácia prerastená živým humorom vypovie jedinečným spôsobom o kontroverznej osobnosti slovenského divadla.

Druhý víkendový deň ponúkne aj množstvo sprievodných podujatí, mnohé venované tým najmenším, ako napríklad Black Box výbeh, predstavenia AERO, Bubli Rybačka a Cirkusové trampoty. Festivaloví návštevníci, domáci aj turisti si podvečer budú môcť vypočuť koncerty kapiel Genius Locci a Vydrapená Bužírka Punk System.

V nedeľu doobeda sa v Štúdiu Divadla Andreja Bagara v Nitre bude spomínať na predošlé ročníky festivalu na teoretickom podujatí Presahy Divadelnej Nitry v rokoch 1992 až 2021.

Pondelok

Pondelok osvieži dvojica inscenácií – mladého tímu z Divadla Lab a skúsených tvorcov z Činohry Národného divadla v Prahe. Študenti Vysokej školy múzických umení sa na festivale predstavia s adaptáciou tragikomédie známeho súčasného amerického dramatika Israela Horovitza Lebensraum. Tá opisuje fiktívnu situáciu, keď nemecká kancelárka navrhne potomkom Židov možnosť vrátiť sa do krajiny ich predkov, no výpoveďou je univerzálne posolstvo, že sa menia dejiny, ale nie ľudia.

Národné divadlo z Prahy ponúkne návštevníkom Divadelnej Nitry exkluzívnu projekciu filmu Jiřího Havelku, ktorý bol pôvodne mienený ako divadelná inscenácia. Očitý svedok je sugestívne a autentické dielo, ktoré modernými technológiami rekonštruuje svedectvá o povojnovom masakri civilného obyvateľstva, akých sa v Československu odohralo niekoľko.

Večer prebehne v Štúdiu DAB aj online Veľká verejná debata v spolupráci Asociácie Divadelnej Nitry a Denníka N, v ktorej sa bude diskutovať na aktuálne spoločenské témy. Tým, ktorých zaujímajú dejiny, bude určené podujatie Nitra minulá / Príbehy 20. storočia, ktoré ponúkne premietanie rozhovorov a prezentáciu dokumentárneho projektu s pamätníkmi – svedkami udalostí 20. storočia.

Utorok

Predposledný deň festivalu prinesie z hlavného programu inscenáciu Čepiec zvolenského Divadla Jozefa Gregora Tajovského. Príbeh o dvoch ženách a jednom šumiackom čepci sa v citlivej a hravej réžii a úchvatnej súhre hereckého kolektívu premení na sugestívnu a mnohovýznamovú výpoveď.

Sprievodný program prinesie na javisko aj dve bábkové inscenácie – Veľkú továreň na slová, určenú pre detských divákov, a Duklu, údolie smrti pre dospelých. Aj v utorok bude pokračovať podujatie Nitra minulá / Príbehy 20. storočia.

Streda

Záverečný deň bude patriť zahraničným dielam, ktoré festival premietne v najvyššej kvalite obrazu a zvuku. Zamyslieť sa nad životmi migrantov prinúti divákov francúzsko-izraelsko-bieloruský projekt Necropolis. Jeho autor Arkadi Zaides v ňom pozýva na územie mŕtvych uctiť si pamiatku utečencov, ktorí prišli o život na prahu našich domovov.

O koreňoch človeka, ženskej sile a umení bude inscenácia Sieť francúzskej umelkyne Dorothée Munyaneza. Pôsobivé vizuálne aj obsahové predstavenie vytvára pred očami publika šesť umelkýň pôvodom z Afriky, ktoré vypĺňajú priestor sugestívnym rozprávaním, nádherným spevom, fascinujúcou hudbou a dokonalým pohybom.

Bodku za festivalom dá humorné rozprávanie dvoch standupistov Ja som ti to hovoril(a). Počas viacerých dní budú pripravené diskusné bloky s tvorcami pod hlavičkou Artists talk a Národné divadlo Praha prinesie audiopredstavenie pre dvoch divákov a jeden byt Ty v mojom dome.

Opatrenia

Umenie pôjde na Divadelnej Nitre ruka v ruke s bezpečnosťou Neoddeliteľnou súčasťou organizácie festivalu v dnešnej dobe je dôraz na bezpečnosť, a preto festival Divadelná Nitra prijal protiepidemické „desatoro“, aby si návštevníci mohli vychutnať dlho pripravovaný a bohatý program so zreteľom na ochranu zdravia.

„Divadelná Nitra je jeden z mnohých festivalov, ktorý vlani zažil následky koronakrízy, a jeden z mála, ktorému sa podarilo skutočne zrealizovať svoj program – naživo. Tieto skúsenosti sa odzrkadlili v príprave tohto ročníka, ktorý sa bude odohrávať s dôrazom na bezpečnosť, no i na divácky zážitok.

Samozrejmosťou bude zaočkovanosť organizátorov a dodržiavanie všetkých protipandemických opatrení aktuálnych v danom čase,“ avizujú organizátori, ktorí apelujú na ohľaduplnosť k ďalším návštevníkom festivalu a ohrozeným skupinám.

Na základe aktuálnych nariadení prebehnú všetky interiérové podujatia v režime OTP, teda vpustení budú len zaočkovaní, testovaní a tí, ktorí prekonali ochorenie covid-19. Podmienkou účasti na tomto type podujatia bude aj nasadený respirátor.

Podujatia v exteriéri budú prebiehať v režime „základ“, a teda bez obmedzenia, avšak podmienkou na účasti bude nosenie rúška. „Divákov bez respirátora či rúška nebudeme môcť do divadelnej sály alebo na iné miesto konania vpustiť, ani ak sa preukážu platnou vstupenkou,“ upozorňujú organizátori, ktorí sa popri dodržiavaní nariadených opatrení snažia myslieť aj na komfort a divácky zážitok.

Ako snahu vyjsť v ústrety fanúšikom festivalu ponúka Divadelná Nitra tým, ktorí si zakúpili alebo zakúpia vstupenku na niektoré z jeho predstavení, možnosť otestovať sa na Svätoplukovom námestí.

Samozrejmosťou počas festivalu bude dezinfekcia, dodržiavanie rozstupov a nepodávanie si rúk. Medzi povinnosti organizátorov podujatí v súčasnosti patrí aj evidovanie kontaktov na návštevníkov z dôvodu prípadného trasovania. „Asociácia Divadelná Nitra ako hlavný organizátor festivalu preto prosí divákov a návštevníkov podujatí festivalu o dodržiavanie maximálnych kapacít, rozstupov, hygieny a iných protipandemických opatrení a o rešpektovanie pokynov personálu.“