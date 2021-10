Mercedes-Benz má v Nitre unikátny showroom, jeho súčasťou sú najnovšie technológie

Zákazník na prvom mieste

Klient, ktorý príde do servisu, bude buďonline objednaný, alebo priamo „načítaný“ užpri príchode do areálu anásledne bude digitálne nasmerovanýkpriestorom servisu, kde zaparkuje svoje vozidlo aodovzdá kľúče buďstar asistentovi, alebo servisnému prijímaciemu technikovi.

Vkomfortnej oddychovej lobby časti si môže daťkávu, prejsťsi sprijímacím servisným technikom detaily zákazky, pokým carchecker vpriestore servisu urobí krátku, ale dôslednú prehliadku vozidla ajeho povinnej výbavy adigitálnou formou posunie servisnému technikovi možnénávrhy.

Čas voddychovej lobby zóne môže klient využiťaj na prácu (pomocou vyskorýchlostného internetového pripojenia) apopri tom na veľkej obrazovke sledovať, ako sa servisní mechanici venujú jeho vozidlu.

Oproti minulosti je možnézaplatiťrealizované zákazky pomocou digitálneho automatického platobného kiosku, a to buďvhotovosti alebo platobnou kartou.

Rovnako bezkontaktne to bude vyzeraťaj pri návšteve predajného priestoru akúpe vozidla. Klient po predchádzajúcej konfigurácii svojho vozidla na webovej stránke značky, či online komunikácii so zastúpením, bude po svojom príchode do showroomu manažovanýstar asistentom.