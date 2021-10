Futbaloví starostovia pozývajú: Nech je šláger pastvou pre oči

Klasov má lepší tím než v zlatej sezóne, v nedeľu ho čaká horúca pôda v Dolných Obdokovciach ťahaných neľahko vybaveným Farkašom.

1. okt 2021 o 16:53 Martin Kilian ml.

Dolné Obdokovce a Klasov, to sú futbalové pojmy nitrianskej oblasti, ale ako by dávali toľko gólov a hrali pred toľkými divákmi, keby im nepriali starostovia?

MARIÁN PAULISZ a JÁN BALÁZS sú výborní priatelia, ktorí sa už stretli aj pri svadobnom stole. Rozprávali sme sa s nimi pred zatiaľ najväčším šlágrom jesene.

Paulisz: Máme lepšie ihrisko než Klasov

Dolné Obdokovce boli po štvrtom kole desiate, ale štyrmi výhrami v rade so skóre 11:2 skočili na štvrté miesto.

„Klamal by som sám sebe, keby som povedal, že som úplne spokojný. Samozrejme, klub sa snaží priniesť čo najlepších hráčov, pričom sa musí vtesnať do istých mantinelov. Po príchodoch Farkaša a Peciara však vidím v hre nový nádych,“ spozoroval Marián Paulisz.

Poznajúc komplikácie robené FC Nitra, exreprezentant Pavol Farkaš by bez starostovej ústretovosti za BFC asi nehral.

„Viacerí v dedine sme spojili sily, aby sa nám Farkaša vôbec podarilo dotiahnuť. Je to vzor pre mladých, hráč z inej kategórie, ktorý už niečo preskákal. V šatni nie je žiadnym nováčikom, vždy chodil rád na Bodok. V podstate prišiel domov,“ hovoril o stopérovi a strelcovi už štyroch (aj pekných) gólov.

Zeleno-bieli teraz mašírujú s novým hrajúcim trénerom Petrom Peciarom. Kredit však patrí aj jeho predchodcovi Jánovi Mészárosovi, ktorý z nich za štyri sezóny dvakrát spravil jesenných majstrov náročnej VI. ligy.

„Chystáme mu oficiálne poďakovanie pred divákmi. Je veľmi férovým človekom. Čo povedal, to vždy platilo. S ľuďmi ako on je radosť spolupracovať,“ poklonil sa starosta bývalému koučovi.

Tisícová dedinka, kde je futbal náboženstvom, je už mysľou na nedeľnom šlágri s lídrom súťaže.

„Bolo by skvelé, keby sme ako prví v súťaži porazili Klasov. Dáva veľa gólov, ale nemyslím si, že v nedeľu to bude debakel, podľa mňa vybojujeme aspoň remízu. Veľmi dôležitý bude už začiatok zápasu. Nič však nesilím, v prvom rade si želám, aby zápas bol pre ľudí zážitkom a aby futbalová komunita bola spokojná. Atmosféra bude určite výborná, taký fanklub ako my totiž nemá nikto ďalší v šiestej lige,“ vyhlásil Marián Paulisz, ktorý sa chystá aj do tretieho volebného obdobia.

Priateľské hecovačky medzi susedmi, ktorí si k sebe vedia nájsť cestu aj cez pole, nemôžu chýbať.

„S Klasovčanmi máme v podstate rodinné vzťahy, viacero povymieňaných ľudí. Vždy si s nimi radi posedíme na pive. Spája nás aj ich kapitán Zolo Gyepes, radi ho podpichujeme, veď jeho otec je Bodočan. Mimochodom, hoci Klasov má pekné ihrisko, my máme lepšie. A po úpravách, aké plánujeme, bude ešte krajšie,“ s úsmevom hovoril Paulisz, ktorého tešia aj výborné vzťahy s Jánom Balázsom, starosta Klasova mu bol dokonca aj na svadbe.

Balázs: Priali nám hviezdy

Lichôtky sa zbiehajú z každej strany, formu Klasova obdivuje celá oblasť. Nitrianska šiesta liga je notoricky povestná vyrovnanosťou, preto pohľad na stopercentného suveréna s priemerom 6,1 gólu na zápas dvíha obočie.

„Súperov porážame peknou hrou. Hráme naplno, daria sa nám kombinácie. Verejnosť nám praje, ale cítim aj hecovačky, že kto dá prvý dole Klasov,“ pousmial sa Ján Balázs, dlhé roky garant futbalu v obci: do 31 rokov ho hral, 25 rokov je šéfom klubu a posledných 15 rokov ho podporuje aj ako starosta.

Zohratosť Klasova je povestná. Aj posily do nej zapadli tak, akoby s novými spoluhráčmi hrali už roky. V súčte tvoria ešte lepší káder než v majstrovskej sezóne 2016/17.

„Novotný a Tadeáš Mikle boli zranení, Horčičák, Bako a Samo Mikle mali natiahnuté svaly, a tak sme káder doplnili o Šimončiča a Dudáša. Sú tu aj vďaka Marekovi Kostolánimu, ktorý dotiahol aj Seneckého a má veľkú zásluhu na tom, že chlapci vo veľkom trénujú. Priali nám teda hviezdy, sled okolností zariadil, že sme zložili tím, o akom sme ani nesnívali. Hlavne kabína je fantastická,“ vysvetlil Balázs.

Klasov rozdáva debakle jedna radosť, ale z ôsmich kôl až sedemkrát čelil tímom z aktuálne dolnej polovice tabuľky. Preto bude nedeľa na horúcej pôde dôležitou previerkou.

„Bude to sledovaný zápas, chceme zanechať dobrý dojem. Súper s Peciarom a Farkašom získal vzadu na sile. Nedostáva góly. Má kvalitného brankára. Nerád tipujem, ale pri všetkej úcte k súperovi očakávam našu výhru o gól, prinajhoršom remízu. Nech to však hlavne je pastva pre oči a zábava pre divákov, aby sa medziľudské vzťahy nepokazili a vyhral šport. Oberačky už skončili, mohlo by prísť aj tristo divákov,“ pozýva prvý muž futbalu v dedine medzi Nitrou a Vrábľami.

Zápasy v Dolných Obdokovciach zažil aj v kopačkách, dobre vie, čo Klasov cez víkend čaká.

„So súperom sa všetci poznáme. Na polceste máme farmu Bodok, kde pracovalo viacero obyvateľov Klasov aj Dolných Obdokoviec. Vždy sa tam hralo rovnako. Ťažko. Pokiaľ futbal bude futbalom, derby s Bodokom bude vždy prestížny zápas, ktorý má grády a hráči zo seba dajú viac než inokedy,“ hovoril známy futbalový srdciar.

Keď je reč o jeho mentalite, už sa iba usmeje s pokojom Angličana. „Aj z týchto derby zápasov ma ľudia poznajú. Niektorí ma majú za hulváta a zatracujú ma, iní mi fandia. Jednoducho neznesiem krivdu. Z extrémov som však už vyrástol a zápasy sledujem v pokoji,“ dušuje sa Ján Balázs.