Stavjaňa: Chyby ako na bežiacom páse

V tradičnom derby Nitranom zlyhala defenzíva. Fanúšikovia ich však napriek tomu vytlieskali.

1. okt 2021 o 21:44 Martin Kilian

Hetrik Roba Vargu, excelentný nájazd Holešinského, ani vedenie 2:1 a 3:2 corgoňom proti Bratislavčanom nestačilo. V zápase, v ktorom skvelí fanúšikovia videli na ľade všetkých štyroch brankárov, padlo až trinásť gólov. Hrnka v presilovke ako starý lišiak vyrovnal na 5:5, ale odvtedy padal puk už iba do Honzíkovej siete.

Napriek ôsmim inkasovaným gólom sa v Nitra Aréne až do konca iba tlieskalo (pískalo sa iba pri niektorých verdiktoch rozhodcov) a ultras si skandovaním dokonca vytiahli aj zo šatne naspäť na ľad. Toto je hokej v Nitre a toto inde nezažijete!

Na tlačovej konferencii odpovedal na otázky tréner Antonín Stavjaňa.

Ako hodnotíte zápas?

Trinásť gólov, pre divákov je to zaujímavé, pre trénerov to už také „žhavé“ nie je. Na to, aby sme porazili Slovan v jeho sile, museli by sme na všetkých postoch podať viac než priemerný výkon. Urobili sme veľa chýb. Bol to ofenzívny zápas, ale ak smerom dozadu vyrábame chyby ako na bežiacom páse, tak sa nedá uspieť.

Ďalej sa v článku dozviete: * či chceli hrať Nitrania ofenzívny hokej, alebo zozadu * na ktoré momenty podľa trénera brankár nemohol reagovať * či si neberie Šimon Nemec na svoje plecia veľa * či mohol v hlavách hráčov niečo zohrať fakt, že boli na prvom mieste v tabuľke * či za stavu 5:5 mohla eufória privodiť chyby * ako okomentoval Stavjaňa chybu pred zlomovým gólom na 5:6 * ktorý hráč mal disciplinárne problémy a bol na čas preradený mimo áčka * ako okomentoval hetrik Roba Vargu

Aký bol zvolený spôsob boja? Hrať otvorene či zozadu?