Tridsaťtri rokov pri mládeži FC Nitra: Ako Pucher vyrábal reprezentantov (veľký rozhovor)

Od ministra lepší život mám, nôti si tréner-legenda, čerstvý osemdesiatnik.

6. okt 2021 o 17:52 Martin Kilian ml.

On je futbal a futbal je on.

Za vyše tretiny storočia azda nie je v Nitre futbalista, ktorý by ho nepoznal.

Vianočné tréningy s Demom, halové parády s Kotulom, turnaj s čarujúcim Muchom v Anglicku...

V hlave má počítač a v ňom príbehy svojich zverencov-reprezentantov. Všetky pozná. Naspamäť.

„Môj veľmi dobrý priateľ mi povedal, že ja som ani nemohol mať dom s trávnikom. Veď trávnika mám za celý život až-až a tak to malo byť!“ pousmial sa VLADIMÍR PUCHER.

„Toto je môj posledný rozhovor v živote, tak poďme na to,“ riekol čerstvý osemdesiatnik a spustil nezastaviteľný kolotoč futbalového rozprávania.

AJ TOTO SA DOZVIETE Ako sa pred 60 rokmi dostal do Nitry a ako mesto vtedy žilo futbalom

Prečo bol vo vírivke s Masopustom

Čo mu stoplo futbalovú kariéru

Kto mu zmenil život

Ako netradične raz vyhecoval Kóňu a M. Farkaša

S ktorou partiou mal tréningy aj na Štedrý deň a čo v Zlíne vyviedla Karlíkova partia

Ako pomohol Kotulovi a objavil Špaleka

Čo mu vo futbale vadí a prečo nikdy nechcel trénovať mužov

Ako komentuje pád FC Nitra

Bol to osud

Vladimír Pucher a Nitra, to k sebe pasuje už automaticky, ale nie všetci vedia, že do najkrajšieho mesta dorazil až v dvadsiatich rokoch.

„Asi to bolo dané – otec v roku 1935 hral v Nitre na Pribinovom pohári za Piešťany. A mojim bratrancom bol Miško Pucher, ktorého chcel aj Slovan, ale pre zranenie ho nevzal. Doktor Griesbach ho však v Nitre dal dokopy a stal sa tu legendou. Zlanárili sem aj mňa. Jednoducho osud,“ priznal rodák zo Svätého Jura, ktorý mal vždy vzory práve v otcovi a bratrancovi.

Po škole v Trnave ako 17-ročný pokračoval v štúdiu vo Valašskom Meziříčí, za ktoré odohral aj pár zápasov v hádzanej a hokeji. Najlepšie, samozrejme, vo futbale, bol súčasťou majstra Československa železničného vojska. Na rok už trénoval s druholigovými mužmi Spišskej Novej Vsi. Po vojne krátko hral za Pezinok, kam ho na niektoré tréningy zviezol federálny kanonier Božin Laskov a akonáhle tréner odpískal, mladík s partičkou už-už letel hrať hokej na do Bratislavy, otec mu do vlaku hodil korčule a domov sa vracal nadránom – to už dnešné deti nezažijú!

V meste bol ošiaľ